У Криму скасували режим надзвичайної ситуації, запроваджений після нападу в Керчі

Підконтрольний Росії голова анексованого Криму Сергій Аксьонов скасував режим надзвичайної ситуації, запроваджений після вибуху і стрілянини в політехнічному коледжі в Керчі. Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому на сайті призначеного Росією уряду Криму.

Режим надзвичайної ситуації в Криму запровадили 17 жовтня після нападу, внаслідок якого загинула 21 людина.

У лікарнях Росії й анексованого нею Криму залишаються 46 постраждалих внаслідок нападу на коледж, троє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

За версією Слідчого комітету Росії, вибух у коледжі влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки».

Українська прокуратура кваліфікує як терористичний акт вибух у політехнічному коледжі в Керчі. Російські слідчі порушили справу за статтею про масове убивство.