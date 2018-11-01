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01 Листопад 2018, Київ 13:50
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 1 листопада (карта)
01 Листопад 2018, 13:20
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 1 листопада 2018 року. Хронологію розвитку ситуації в зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 1 листопада (карта)
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