Хуліганство чи расизм? Інцидент з українцями у римському метро 

Рим – Інцидент-шок за участю двох громадян, що стався минулої середи, 31 жовтня, у римському метро, сколихнув італійську громадськість та спільноту українців на Апеннінах. За даними правоохоронців, затримані двоє чоловіків 23 років за підозрою у намаганні вкрасти сумку у 28-річного громадянина Індії, котрого потім нападники побили у вагоні метро. Внаслідок інциденту потерпіла і 58-літня громадянка України, яка вступилася за індійського іммігранта. Подробиці сутички встановлюють римські карабінери. Відео інциденту, поширене соціальних мережах та ЗМІ, за лічені години зібрало тисячі коментарів. Тоді як українські користувачі засуджують поведінку нападників, італійські дописувачі акцентують увагу на ескалації екстремізму і нетолерантності в Україні.

Двохвилинне відео-свідчення інциденту поширили спочатку на сайті та на сторінці Фейсбук «Riprendiamoci Roma» (Відродимо Рим), де розміщують викривальні матеріали про урбаністичний занепад Рима і криміногенну ситуацію в місті.

Потяг наземного метро прямував після 9 вечора у напрямку Остії до приморських кварталів столиці. На відео видно, як високий бритоголовий молодик у чорній куртці поводиться агресивно, вигукує лайку (українською мовою) на адресу одного пасажира і починає бійку. Перед тим, як замахнутися кулаком, нападник вигукує «Я фашист».

Як інформують місцеві ЗМІ з посиланням на правоохоронців, наразі провідна версія інциденту – спроба крадіжки з боку затриманих. Слідчі досліджують відеоматеріал та інформацію від свідків того, що сталося.

Італійські правоохоронці повинні мати офіційний переклад фраз, які нападник вигукував пасажиру. Карабінери наразі не мають свідчень, що двоє громадян почали приставати до індійця на грунті расизму.

Потерпілим учасникам інциденту надали медичну допомогу у лікарні та виписали до двох тижнів лікарняного.

Невстановлене громадянство порушників

Посол України в Італії Євген Перелигін повідомив минулої суботи через Фейсбук, що консули перебувають на зв’язку з римською поліцією і чекають, чи буде наданий доступ до матеріалів справи. Зустріч із затриманими відбудеться після документального підтвердження їхнього громадянства та їхнього чітко висловленого бажання мати консульську підтримку.

Посол Перелигін не має сумніву, «що італійські слідчі об’єктивно та неупереджено встановлять всі обставини цієї справи і буде надана правова оцінка діям, включно з вигуками у римському метро».

Більшість італійських медіа миттєво, але стримано відреагували на те, що сталося, описуючи випадок як черговий факт насильства у столиці, не виключаючи, однак, можливих расистських мотивів нападу.

Заголовки провідних медіа вказують на національність нападників: «Двоє українців б’ють і намагаються пограбувати індійця» (Corriere della Sera), «Затримані двоє українців за спробу крадіжки. Не виключений мотив расизму» (Il Messaggero), «Жорстока бійка у метро. Затримали двох українців через спробу крадіжки» (Il Fatto Quotidiano).

Чільний представник римської влади Лінда Мелео у своєму твіті назвала факт неприйнятною агресією, яку слід однозначно засудити. «Те, що сталося на напрямку Рим-Лідо, залишає без слів. Сподіваємося, що винуватців знайдуть якомога швидше відповідні органи».

Питання безпеки

Редакція сайту «Riprendiamoci Roma», де вперше з’явилося відео, повідомила Радіо Свобода, що отриманий від мешканця Рима відеоматеріал скоротили через присутність брутальних сцен насильства. Активісти прагнули надати розголосу небезпечній криміногенній ситуації у місті, зокрема у громадському транспорті.

«Ми не помітили расистського сліду під час згаданого нападу, бо на той час нічого не було зрозуміло. Важливим було викрити проблему з безпекою, особливо у римському метро», – стверджують учасники платформи «Riprendiamoci Roma».

Своїм послідовникам на сторінці у Фейсбук першого листопада редакція написала: «Парочка зі Східної Європи. Нападник не тримався на ногах, був у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Інтегральну версію відео надіслали до Il Messaggero (римський часопис). Кожний зробить свій висновок. Нам важить безпека, якої в Римі немає».

Але багато коментарів на цій сторінці вказували на інше: на українських нацистів, яких захищали європейці під час Євромайдану. Нападників називають «фашистами», друзями «Ліги» (крайньо права урядова партія) і сподіваються на їхнє видворення з Італії.

Окремі дописи супроводжуються фотографіями маніфестацій в Україні з відповідною атрибутикою. Очевидно, що частина італійських дописувачів зосередилася не на інциденті, а використала можливість порушити питання тенденції до екстремізму в Україні.

У зв’язку з цим посол Євген Перелигін у своїй заяві зауважив: «Вже зараз можна констатувати, що характер та зміст обговорення в італійському сегменті соціальних мереж нападу у римському метро свідчить про неабияку шкоду для іміджу нашої країни від подібних дій».

Дипломат переконаний, що оперативне припинення і засудження будь-яких проявів екстремізму в Україні є запорукою ефективної боротьби з будь-якими спробами представити окремі випадки як усталену практику чи незворотню тенденцію.

Народний депутат Дмитро Тимчук у Фейсбуці звертає увагу на миттєву реакцію російських пропагандистських ресурсів, які зі своєю метою використали «українських расистів».

​Прикрий інцидент

Протягом майже півроку керівництва урядом націонал-популістів в Італії, які звинувачують мігрантів у місцевих негараздах, в країні збільшилися випадки насильства і дискримінації стосовно іноземців, про що регулярно повідомляє місцева преса.

Факти вербальної агресії чи зневаги стосовно іммігрантів можна спостерігати у публічних місцях. Поширена думка, що лідер ультра-правої партії «Ліга» Маттео Сальвіні своїми діями і заявами «сприяє» підвищенню нетолерантності у суспільстві. На цьому тлі представники української громади в Римі вважають випадок у метро особливо прикрим інцидентом, який призведе до маніпуляцій на шкоду українцям та образу держави.

«Ми так багато розповідаємо італійцям про Україну та її народ, переконуємо, що місцеві медіа не завжди розказують реальну ситуацію, і італійців – наших прихильників тут небагато, аж раптом таке сталося. Нам слід бути дуже обачними особливо нині. Сальвіні звинувачує у всьому мігрантів,наголошує на національності правопорушника. Це дуже прикрий інцидент», – сказала Радіо Свобода жителька Рима Вікторія Шевченко.

ЇЇ співвітчизниця Світлана Нікітенко вважає, що випадок у метро кидає негативне світло на українську спільноту. «Коли я побачила, не повірила власним очам і вухам. На жаль, у кожної нації є такі люди, таке трапляється. Вчинок абсолютно неприйнятний. Це слід засудити однозначно. Певний негативний відбиток на нашу громаду це накладе», – сказала Світлана, спілкуючись із Радіо Свобода.