«Фейки» – загроза демократії: заклик світових інтелектуалів

25 світових діячів, у тому числі низка нобелівський лауреатів, закликали міжнародних лідерів, включно із президентами Росії та США, підписати так званий «Пакт про інформацію та демократію». Головна мета Пакту, ініційованого «Репортерами без кордонів», – «гарантувати плюралізм думок і запровадити механізми сприяння достовірності інформації».

«Інформація – це надбання людства, яке слід зберегти», – такими словами розпочинається документ, який має стати своєрідною «Декларацією прав людини», але у відношенні інформації та медійного простору.

Створений з ініціативи організації «Репортери без кордонів», цей Пакт застерігає: журналістика й інформація опинилися в небезпеці, а отже, загроза чатує на світову демократію.

Нобелівські лауреати з економіки Джозеф Штіґліц, Амартія Сен, іранська адвокат і правозахисниця Ширін Ебаді, письменник Маріо Варґас Льоса та інші відомі особистості звернулися із закликом приєднатися до «Пакту про інформацію та демократію» до понад 60 світових лідерів, включно із Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, які візьмуть участь у Паризькому форумі миру, що відбудеться 11 - 13 листопада до століття завершення Першої світової війни.

Пакт має «встановити демократичні гарантії стосовно інформації та свободи думок»

«В цей вирішальний історичний момент», Пакт має «встановити демократичні гарантії стосовно інформації та свободи думок», закликають автори документу, додаючи, що слід «гарантувати плюралізм думок і запровадити механізми сприяння достовірності інформації».

Право на достовірну інформацію, повагу до приватного життя, прозорість влади – документ на шести сторінках перераховує всі ті демократичні гарантії, під якими слід підписатися світовим лідерам «у контексті глобалізації, цифрової революції та потрясінь, які переживає суспільство».

Для цього пропонується створити «Міжнародну групу експертів з питань інформації та демократії», на кшталт того, що вже робиться у сфері захисту довкілля та клімату.

«Репортери без кордонів»: гарантії й права на якісну інформацію –скасовані

Головна ціль – врятувати право на якісну інформацію, пояснив генеральний секретар «Репортерів без кордонів» Крістоф Делуар.

Всі ті гарантії, що існували на національному рівні, щодо свободи поглядів, щодо достовірності й надійності інформації, – всі ці гарантії були скасовані

«Всі ті гарантії, що існували на національному рівні, щодо свободи поглядів, щодо достовірності й надійності інформації, – всі ці гарантії були скасовані», – каже він.

Facebook, Twitter та інші соціальні мережі, цифрові платформи й величезна кількість «фейків», які ними поширюються, – на думку «Репортерів без кордонів» медіапростір перетворився на непролазні джунглі, у яких, в інтересах кожного, настав час навести лад.

«Ключовим питанням нині стало підтвердження гарантій якісного інформування та свободи поглядів»

«Нині ми є свідками неправдивої інформації, пропаганди, чи інформації, яку спонсорують, переслідуючи окремі інтереси, – все це набирає такого розмаху, що може зруйнувати всю організацію нашого публічного простору, наші свободи. Тому ключовим питанням нині стало підтвердження гарантій якісного інформування та свободи поглядів», – пояснив Крістоф Делуар.

Керівник «Репортерів без кордонів» висловлює сподівання, що текст, який був складений з ініціативи очолюваної ним організації, та підписаний 25-ма відомими особистостями, буде використаний світовими лідерами для впровадження цілої низки норм і правил для збереження права на якісну інформацію.

«Свободи, громадянська гармонія та мир» наразі опинилися під загрозою «політичного контролю над пресою та медіапростором, масованої онлайнової дезінформації, економічної вразливості якісної журналістики й атак та насилля над журналістами», – наголосили 25 підписантів Пакту.