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06 Листопад 2018, Київ 18:13
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У Празі іменем Василя Макуха назвали міст – відео

У Празі іменем Василя Макуха назвали міст – відео
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У Празі поблизу вулиці Української відбулося урочисте відкриття мосту й пам'ятної таблички на честь українського дисидента Василя Макуха, який 50 років тому у Києві вчинив акт самоспалення на знак протесту проти окупації Чехословаччини країнами Варшавського договору. Переговори, щодо присвоєння містку через річку Ботіч імені українського дисидента, тривали майже рік. Посольство України в Чехі веде перемовини із владою Праги, аби перейменувати на честь Василя Макуха ще й одну з вулиць міста.

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