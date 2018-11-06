У Празі іменем Василя Макуха назвали міст – відео

У Празі поблизу вулиці Української відбулося урочисте відкриття мосту й пам'ятної таблички на честь українського дисидента Василя Макуха, який 50 років тому у Києві вчинив акт самоспалення на знак протесту проти окупації Чехословаччини країнами Варшавського договору. Переговори, щодо присвоєння містку через річку Ботіч імені українського дисидента, тривали майже рік. Посольство України в Чехі веде перемовини із владою Праги, аби перейменувати на честь Василя Макуха ще й одну з вулиць міста.