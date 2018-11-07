Військовослужбовці США у вільний від служби час допомагають українським дітям

Львів – Три роки військовослужбовці країн-членів НАТО проводять військовий вишкіл у Міжнародному центрі миротворчості і безпеки (Яворівський полігон) для українських воїнів. Водночас у вільний час займаються волонтерською роботою і численними соціальними проектами на Львівщині. Днями допомогли облаштувати дитячий майданчик для реабілітаційного центру у селищі Краковець.

​Близько півсотні вихованців навчально-реабілітаційного центру чекають і радіють зустрічі з американськими військовослужбовцями, які до них приїжджають щотижня. Привозять не лише якісь потрібні речі для закладу, але й займаються з дітьми, бавляться з ними в ігри для розвитку, спілкуються. Ба більше, військові мають список днів народжень вихованців і кожного вітають зокрема. Вихованці центру – це дітлахи з особливими потребами, які мають послаблений інтелект, частина з них із неблагополучних родин, двоє – без батьківської опіки, тому увага кожної людини, яка до них приходить, оцінена і дорога.

Джеймс Макббі – помічник капелана 278-го бронекавалерійського полку Нацгвардії штату Теннессі. Він приїжджає у центр щотижня. Американський військовослужбовець розповів, коли вперше його побачили діти, то вельми здивувались кольору його шкіри.

У мене свої діти, у мого брат син аутист, тому я розумію дітей

«Вони мене побачили, людину із темною шкірою, назвали мене «шоколадом», це було весело. Перекладач подумав, що мене це ображає, але ні, це діти так бачать і сприймають, це мене не ображає. У мене свої діти, у мого брата син – аутист, тому я розумію дітей. Я відчуваю радість і любов, коли тут буваю. Діти дуже задоволені і безпосередні, чисті. Ми не мусимо весь час розмовляти, бо я не знаю української, але ми активно бавимось і розуміємось», – каже Джеймс Макббі.

«Вони не такі, розмовляють не по-нашому, але нам весело і цікаво», – хором розповідали вихованці з особливими потребами про американських волонтерів, які приїхали до них на відкриття дитячого майданчика. 89 тисяч гривень на облаштування його вдалось зібрати на благодійному аукціоні, продавши речі, які змайстрували діти. Американські військовослужбовці допомогли з благоустроєм території.​

Діти і військові подружились... Працювали на майданчику в суботу, не відпочивали, працювали і у вівторок

«Два роки тому звернулись у наш центр військові зі штату Нью-Йорк і тепер передали естафету наступним військовослужбовцям зі штату Теннісі. Діти і військові подружились, американські військовослужбовці приїжджають і займаються з дітьми. Працювали на майданчику в суботу, не відпочивали, працювали і у вівторок. Не цураються ніякої роботи. Діти стали більш активні, бо ж вони соціально адаптовуються, бачать нових людей», – говорить Наталія Франків, директор Краковецького навчально-реабілітаційного центру.

​Військовий бюджет США передбачає витрати на соціальні проекти

Із 2015 року інструктори країн НАТО розпочали військовий вишкіл, як інструктори, українських воїнів. За цей час тренування пройшли понад 7 тисяч українських військовослужбовців, які служать у зоні бойових дій на Донбасі. Водночас в американській армії існує традиція, яка народилась від ініціативи самих солдатів і офіцерів, що під час місії у кожній країні американські військовослужбовці займаються також соціальною роботою.

Де б ми не були, на якій місії, ми завжди намагаємось бути корисними для соціуму, робимо гарні справи

«Де б ми не були, на якій місії, ми завжди намагаємось бути корисними для соціуму, робимо гарні справи. Яким би ти не був втомленим, а бачити щасливі очі дітей завжди велика радість для нас. Те, що ми допомагаємо дітям, це одне, а те що діти допомагають нам бути кращими людьми, це значно важливіше», – зауважив військовий капелан армії США, майор Тері Бел.

Звісно, що головне завдання натовців – тренувати українських військовослужбовців. Однак свій вільний час від служби вони присвячують волонтерським справам. Не лише допомогли облаштувати дитячий майданчик, але вечорами безкоштовно викладають англійську мову школярам у Новояворівську та Яворові. Для родин українських військовослужбовців організовують фестивалі у центральному містечку на полігоні, де проживають.

У минулі два роки у селі Старичі американські десантники відремонтували дитячий садочок і школу, де утеплили будівлі, встановили енергоощадні вікна. Гроші на ці соціальні проекти в Україні надав департамент Міноборони США. Такі витрати передбачені щороку у бюджеті американської армії, щоб підтримати і допомогти населенню тієї місцевості, де перебувають американські військовослужбовці. Однак військові і з власної ініціативи дають гроші на соціальні потреби для дітей.

278-й бронекавалерійський полк зі штату Теннессі розпочав ротацію на Яворівському полігоні у серпні цього року і перебуватиме в Україні протягом дев’яти місяців.