«Це Верховна Рада чи цирк?»: соцмережі обговорюють лист депутатів до Путіна

7 листопада депутати Верховної Ради України, котрі потрапили під санкції Росії, написали у відповідь листа Володимиру Путіну. Написанням вони займались в образах персонажів із картини Іллі Рєпіна «Запорожці» (яка відома під назвою: «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Як відреагували на таку депутатську творчість у соцмережах?

Як безпосередній учасник, фото в себе опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

А ось і сам лист.

Народний депутат Григорій Тіміш пише, що «Опозиційному блоку» не сподобалось те, що робили депутати на фото.

Ось як лист зачитали із трибуни Верховної Ради:

«Ви їх для цього обирали?»

Незважаючи на ажіотаж у ЗМІ, користувачі соцмереж в своїй більшості несхвально поставились до креативу народних депутатів.

Президент громадської організації «Об’єднання батьків-одинаків України» Олександр Мазур порушує запитання:

Карикатурист Олег Локтєв пише: «Нарешті в Україні з’явився костюмований цирк».

Журналістка Мар’яна П’єцух пише: «Їм дуже хочеться, щоб нині їх показали по російському ТБ, а потім вони виставлятимусь скріншоти з російських телеефірів, що дивіться – я ворог Путіна, мене російські телеканали показують».

Журналіст Василь Крутчак звертає увагу на співвідношення присутніх у сесійній залі з учасниками фото:

Дехто вже чекає виборів:

Були й ті, кому такий креатив сподобався:

Політтехнолог Віктор Уколов відмітив схожість образів:

А ось і ще одна цікава ремарка:

Картина Іллі Рєпіна (Ріпина) «Запорожці» була написана наприкінці ХІХ століття у чотирьох екземплярах. Над найбільшим панно у розмірі 203 × 358 художник завершив роботу в 1891 році.