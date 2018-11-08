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08 Листопад 2018, Київ 20:00
Мультимедіа

«Я ніколи не викину цю картину з голови». Свідки про стрілянину в Каліфорнії – відео

«Я ніколи не викину цю картину з голови». Свідки про стрілянину в Каліфорнії – відео
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Щонайменше 12 осіб загинули і декілька отримали важкі поранення в результаті стрілянини, яка сталася в ніч проти четверга в одному з барів міста Таузанд Оакс на півдні Каліфорнії. Серед жертв, за даними поліції, – помічник шерифа і сам нападник. За словами очевидців, незадовго до півночі чоловік, одягнений у все чорне, зайшов у заклад, під назвою Borderline Bar & Grill, в якому відбувалася студентська вечірка. Він почав кидати димові шашки, а потім відкрив вогонь по людях. У закладі почалася паніка, багато хто почав вистрибувати з вікон. На місце події прибули співробітники поліції і швидка допомога. Про особу нападника і його мотиви наразі не повідомляють. (Відео Reuters)

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