Потрібно зміцнювати Українську державу, а не покладатися на місію ООН і ОБСЄ (огляд преси)

Не слід сприймати місію ООН і ОБСЄ як панацею, потрібно зміцнювати Українську державу, – вважають автори газети «День» Сергій Грабовський та Ігор Лосєв. «Чи зупинять війну миротворці на Донбасі?» – в публікації під таким заголовком автори зазначають, що навіть у разі, якщо Москва погодиться на місію миротворців на українсько-російському кордоні, то варто згадати, які країни виявили бажання брати участь у миротворчій участі. Це – Сербія, Білорусь, Фінляндія, Швеція, Австрія, Туреччина. З цих шести чотири однозначно гратимуть не на українському боці, наголошують дописувачі. Білорусь де-факто є напівзалежною державою, перебуваючи під контролем Росії. Проросійська позиція Сербії відома давно. Міністр закордонних справ Австрії не так давно запросила Путіна на власне весілля. Фінляндія і Швеція вельми обережні щодо Росії. Ідея ж залучити до миротворчої операції ще й військовиків африканських країн вкрай нереалістична – на Донбасі взимку дуже холодно, й африканці навряд чи висовуватимуть носи на мороз. Отож чи будуть такі миротворці справді миротворцями, а не попихачами Кремля? Чи «вибори», які відбудуться під контролем таких сил, лише легітимізують російську окупацію «ОРДЛО» і поставлять Україну перед дилемою: або відмовитися від суверенітету над загарбаними Росією територіями, або де-факто капітулювати, амністувавши бойовиків і визнавши їхні «війська» «народною міліцією». Годі й казати, що останнє – це нова війна, причому куди масштабніша, ніж раніше, наголошують автори.​

«Газета по-українськи» досліджує: чи можливий новий Майдан за підсумками виборів президента 2019 року? Видання пише, що реальний суспільний протест можливий лише, якщо переможе хтось із відверто проросійських кандидатів. Як Юрій Бойко чи Віктор Медведчук. Це малоймовірний сценарій у новій Україні. Навіть якщо когось із публічних колаборантів і проголосили б переможцем, то жодному з них не дали б скласти присягу президента. Однак тоді це вже був би не Майдан, а щось значно серйозніше. Реалістичніший варіант – люди масово вийдуть захистити чийсь результат. Але цьому має передувати усвідомлене й однозначне голосування за кандидата, в якого вкрадуть перемогу. Він має бути позитивним авторитетним персонажем. Таких зараз немає, переконаний дописувач видання політолог Михайло Басараб. Нині виборець шукає варіант, як проголосувати не за, а проти когось. Наприклад, за Петра Порошенка, щоб не перемогла Юлія Тимошенко. Або ж навпаки. У такому випадку революція неможлива. Ніхто не надриватиметься. Якби вибори відбулися б у найближчу неділю, найімовірніше у другому турі зійшлися б Тимошенко і Порошенко. За такого сценарію Майдан тим більше малоймовірний. Ні за неї, ні за нього ніхто не повставатиме. На цьому наголошується в статті «Ні за Порошенка, ні за Тимошенко люди не вийдуть на вулиці».

Відомо, що краще попередити будь-яку загрозу чи небезпеку, ніж потім ліквідовувати її наслідки. Особливо це стосується нападу чи вторгнення сусіда на територію України. І, як зауважує газета «День», цю істину в Україні запізно засвоїли, попри наявність багатьох ознак, що Росія намагатиметься повернути Україну під свою сферу впливу або контролю. Що й стало очевидним для всього світу в лютому 2014 року, після незаконної анексії Криму, а потім і російської агресії на Донбасі. Тут важливу роль мали відіграти розвідувальні служби України – побачити реальні загрози і попередити керівництво держави, яке мало б вжити необхідних заходів. Тому зараз, як переконують експерти, адекватною реакцією на гібридну війну Росії проти України має стати створення Комітету у справах розвідки, який координуватиме діяльність усіх розвідувальних служб і пропонуватиме вищому керівництву пропозиції і технології не лише протидії гібридним загрозам, а й гібридні наступальні акції. Стаття називається «Про адекватну реакцію».

Білоруський президент Олександр Лукашенко заявив на зустрічі з групою американських аналітиків, що не бачить необхідності в іноземних військових базах на території своєї країни. Єдина держава, яка хоче створити свої бази на території Білорусі – це Росія. Як стверджує дописувач «Газети по-українськи», Лукашенко робить усе можливе, щоб не допустити цього. Адже російська військова база в Білорусі створить умови для окупації. Докладніше йдеться в публікації «Лукашенко змушений «доїти» РФ й махати американцям».