Нові технології і методи гібридної війни – це виклик міжнародній безпеці

Що таке гібридна війна? Які методи використовує Росія у веденні такої війни проти демократичних держав і яким є досвід України у боротьбі із гібридними загрозами? На ці та інші запитання відповіли експерти, парламентарії та високопосадовці під час міжнародної конференції: «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для руху вперед», що відбулася в Києві.
Що таке гібридна війна?
Гібридну війну не вважають, новим поняттям у світі. За словами експертів, її головними цілями залишаються демократичні вибори і верховенство права.
Це стає викликом не тільки для індивідуальних держав, але й для цілих альянсівАнтоніо Міссіролі
«Що є нове – це величезна кількість інструментів, які наразі доступні для гібридних кампаній. Це стає викликом не тільки для індивідуальних держав, але й для цілих альянсів, що базуються на спільному груповому рішенні», – наголосив помічник генерального секретаря НАТО з питань нових викликів безпеці Антоніо Міссіролі під час конференції «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для руху вперед» у Києві.
Елементами гібридної агресії називають певні стратегічні комунікації, дезінформацію, економічну блокаду, нелегальні операції у кіберсфері, хімічні атаки, тощо.
«Гібридна війна використовує усі види влади держави щоби нав’язати свою волю на іншу державу, нападаючи на найслабші точки розвитку суспільства, і відповідно досягаючи своїх результатів», – вважає колишній голова Військового комітету НАТО Кнуд Бартелс.
Швидкість і глобальний масштаб: як нові технології допомагають поширювати фейки
Систематична дезінформація залишається одним із найпотужніших інструментів гібридної війни, погоджуються майже усі доповідачі конференції, адже вона бореться за «розум» і «душі» громадян.
Сьогодні технічний прогрес надає багато інструментів для створення, наприклад, фальшивих новинМікко Кіннунен
«Це, знову-таки, не нова справа, але те, що нове, – це швидкість цього, а також глобальний масштаб. Тобто, 30 років тому, якби ви хотіли, щоб важлива новина потрапила у міжнародний інформаційний простір, ви б ймовірно, купили оголошення в деякій газеті або спробували б опублікувати це в загальнонаціональній газеті, або, можливо, пішли б у міжнародну газету, тоді це, згодом, могло б циркулювати глобально. Але сьогодні, це саме технічний прогрес надає багато інструментів для створення, наприклад, фальшивих новин, кампаній дезінформації, які ще й потім дуже швидко поширюються через соціальні мережі», – зауважив у коментарі для Радіо Свобода посол з питань гібридних загроз Міністерства закордонних справ Фінляндії Мікко Кіннунен.
Агресор використовує найбільші слабкості держав
Інформаційну війну також називає найважливішою складовою гібридної війни екс-президент Латвії Валдіс Затлерс.
Треба розуміти, що агресор фокусується на «найслабших точках»Валдіс Затлерс
«Нам треба вирішити, що інформаційна війна є найважливішою, через те, що це війна на наші розуми та душі. Але, нам також треба розуміти, що агресор фокусується на «найслабших точках» – на найбільших слабкостях кожної з держав. Це, наприклад, може бути політична нестабільність – тоді нам треба зробити це середовище більш менш політично стабільним; економіка – тоді треба впроваджувати нові економічні реструктизації, корупція – тоді нам потрібно їй протидіяти; і може бути етнічна напруга серед народів – тоді нам треба працювати над інтеграцією цілого суспільства і не торкатись чутливих питань минулого; або соціальна нерівність – тоді треба зменшити «прогалину» між бідними та багатими. Також величезне значення мають внутрішні конфлікти», – вважає Валдіс Затлерс.
Гібридною війною Росії керують ГРУ і ФСБ – екс-президент Латвії
Росія впроваджує свою стратегію гібридної війни як через військові, так і невійськові засоби, говорить Валдіс Затлерс.
«Сьогодні ми бачимо прямі і непрямі військові дії, їх використовують як на мирних територіях, так і на територіях військових конфліктів, для того, щоби досягти мети Росії у їхньому стратегічному мисленні, а наше завдання – побачити ці заходи і застосувати протизаходи», – каже Затлерс.
Протидіяти такій агресії, на його думку, важче, через те, що Росія використовує досить велику кількість недержавних акторів чи задіяних сторін.
Ми бачимо анонімних хакерів, що проводять напади на урядові і неурядові заклади, бачимо задіяння кримінальних угруповань і навіть підприємцівВалдіс Затлерс
«Ми бачимо анонімних хакерів, що проводять напади на урядові і неурядові заклади, ми бачимо задіяння кримінальних угруповань, і навіть підприємців. Фінський приклад зовсім нещодавно продемонстрував, що вони купують землі стратегічного значення, що розташовані поруч із місцевістю стратегічного значення», – розповів Затлерс.
Також, на його думку, задіяними можуть бути куплені волонтери і політичні партії. Затлерс вважає, що через це створюється ситуація, в якій не можливо довести пряме задіяння російської держави у цих діях. І це дає Росії певний простір для дипломатичних і політичних маневрів.
«Однак, якщо ми придивимось ближче до всіх цих видів діяльності, ми бачимо щось спільне. Це те, що російські спецслуслужби ГРУ і ФСБ стоять саме за ними. Ці інституції завжди задіяні. І не лише просто задіяні, вони керують, вони управляють гібридною війною і процесами», – продовжив свою думку екс-президент Латвії Валдіс Затлерс.
«Відповідь» на гібридну загрозу
Україну називають жертвою гібридної війни Росії. АлеЮ Росія активно застосовує свої методи й до інших демократичних держав, каже голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз.
«З досвіду України, ми можемо чітко стверджувати, що єдиним ефективним засобом стримування агресора є мінімізація спроможності держави агресора. Яку ми можемо визначити через обмежувальні заходи, такі як економічні санкції, зниження фінансових спроможностей і можливостей цієї держави на території ЄС та НАТО», – зазначила Фріз під час конференції у Києві.
Іншими напрямками захисту Фріз назвала дипломатичні контакти, всебічне інформування і глибоку співпрацю та обмін інформацією між розвідувальними спільнотами держав-країн НАТО.
Під час конференції радник президента України, колишній директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін заявив, що Росія намагалась перетворити Україну у своєрідний «кібер-полігон», атакуючи при цьому фінансовий сектор та енергетику.
«У цьому році ми вже запобігли усім надпотужним кібератакам», – зауважив він.
Трансатлантична спільнота має об'єднатись для протидії гібридній війні, вважають експерти.
Кнуд Бартелс, колишній голова Військового комітету НАТО, також прокоментував питання запобігання гібридній війні.
«Перший етап – це поінформованість, як зовнішня, так і внутрішня. Також нам потрібно мати певні розвідувальні операції і обмін із дружньо налаштованими націями. Дуже важливо визнавати, коли ми говоримо про розповсюдження інформації, нам дуже важко впровадити ці операції. Світ розвідувальної інформації – це не просто обмін даними, це світ, коли ви насправді проводите переговори і торгуєтесь обміном інформацією, навіть між союзниками», – заявив він.
«Посилення присутності НАТО в Балтійських країнах і в Польщі так само можна вважати протидією гібридній війні, що допомагає підвищити стабільність цих держав», каже посол з питань гібридних загроз МЗС Фінляндії Мікко Кіннунен.
Помічник генерального секретаря НАТО з питань нових викликів безпеці Антоніо Міссіролі вважає, що з 2014 року НАТО і ЄС стали набагато активніше працювати у напрямку аналізу гібридних загроз.
«Перш за все, НАТО почало програму, щоби ділитися своїми розвідувальними даними і нарощувати свої спроможності в розвідці. Ми продовжуємо дослідження гібридних технологій, які проводить і Європейський союз і НАТО. І ми успішно попередили деякі гібридні атаки», – каже він.
Міністр України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш вважає, що міжнародне і українське законодавство чітко не визначає, як реагувати на гібридні загрози. Йдеться про ті операції впливу, які трохи нижчі від порогу, який зазвичай вважається військовими діями.
«Якщо напали на інфраструктуру і припинили її функціонування, то це завдання шкоди і так далі, хоча в нормативних актах і в міжнародному праві не перелічене таке. Більша частина законодавства була створена тоді, коли не існувало таких сучасних технологій звя'зку між усіма регіонами світу. А якщо операції, які спрямовані на змінення влади? Якщо операції з впливу виконують офіцери ГРУ, то можна порушувати питання, що це військові. А якщо якісь посередники, бухгалтери, реально люди, яким просто заплатили?» – наголосив він.
Вадим Черниш також додав, що гібридна війна – це багатовимірна проблема, що потребує узгодженої діяльності не тільки між фахівцями, які безпосередньо займаються інформаційними операціями, або операціями з впливу або суто військовими, а фахівцями в різних сферах.
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