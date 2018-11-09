Нові технології і методи гібридної війни – це виклик міжнародній безпеці

Що таке гібридна війна? Які методи використовує Росія у веденні такої війни проти демократичних держав і яким є досвід України у боротьбі із гібридними загрозами? На ці та інші запитання відповіли експерти, парламентарії та високопосадовці під час міжнародної конференції: «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для руху вперед», що відбулася в Києві.

Що таке гібридна війна?

Гібридну війну не вважають, новим поняттям у світі. За словами експертів, її головними цілями залишаються демократичні вибори і верховенство права.

Це стає викликом не тільки для індивідуальних держав, але й для цілих альянсів

«Що є нове – це величезна кількість інструментів, які наразі доступні для гібридних кампаній. Це стає викликом не тільки для індивідуальних держав, але й для цілих альянсів, що базуються на спільному груповому рішенні», – наголосив помічник генерального секретаря НАТО з питань нових викликів безпеці Антоніо Міссіролі під час конференції «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для руху вперед» у Києві.

Елементами гібридної агресії називають певні стратегічні комунікації, дезінформацію, економічну блокаду, нелегальні операції у кіберсфері, хімічні атаки, тощо.

«Гібридна війна використовує усі види влади держави щоби нав’язати свою волю на іншу державу, нападаючи на найслабші точки розвитку суспільства, і відповідно досягаючи своїх результатів», – вважає колишній голова Військового комітету НАТО Кнуд Бартелс.

Швидкість і глобальний масштаб: як нові технології допомагають поширювати фейки

Систематична дезінформація залишається одним із найпотужніших інструментів гібридної війни, погоджуються майже усі доповідачі конференції, адже вона бореться за «розум» і «душі» громадян.

Сьогодні технічний прогрес надає багато інструментів для створення, наприклад, фальшивих новин

«Це, знову-таки, не нова справа, але те, що нове, – це швидкість цього, а також глобальний масштаб. Тобто, 30 років тому, якби ви хотіли, щоб важлива новина потрапила у міжнародний інформаційний простір, ви б ймовірно, купили оголошення в деякій газеті або спробували б опублікувати це в загальнонаціональній газеті, або, можливо, пішли б у міжнародну газету, тоді це, згодом, могло б циркулювати глобально. Але сьогодні, це саме технічний прогрес надає багато інструментів для створення, наприклад, фальшивих новин, кампаній дезінформації, які ще й потім дуже швидко поширюються через соціальні мережі», – зауважив у коментарі для Радіо Свобода посол з питань гібридних загроз Міністерства закордонних справ Фінляндії Мікко Кіннунен.

Агресор використовує найбільші слабкості держав

Інформаційну війну також називає найважливішою складовою гібридної війни екс-президент Латвії Валдіс Затлерс.

Треба розуміти, що агресор фокусується на «найслабших точках»

«Нам треба вирішити, що інформаційна війна є найважливішою, через те, що це війна на наші розуми та душі. Але, нам також треба розуміти, що агресор фокусується на «найслабших точках» –​ на найбільших слабкостях кожної з держав. Це, наприклад, може бути політична нестабільність – тоді нам треба зробити це середовище більш менш політично стабільним; економіка – тоді треба впроваджувати нові економічні реструктизації, корупція – тоді нам потрібно їй протидіяти; і може бути етнічна напруга серед народів – тоді нам треба працювати над інтеграцією цілого суспільства і не торкатись чутливих питань минулого; або соціальна нерівність – тоді треба зменшити «прогалину» між бідними та багатими. Також величезне значення мають внутрішні конфлікти», –​ вважає Валдіс Затлерс.

Гібридною війною Росії керують ГРУ і ФСБ –​ екс-президент Латвії

Росія впроваджує свою стратегію гібридної війни як через військові, так і невійськові засоби, говорить Валдіс Затлерс.

«Сьогодні ми бачимо прямі і непрямі військові дії, їх використовують як на мирних територіях, так і на територіях військових конфліктів, для того, щоби досягти мети Росії у їхньому стратегічному мисленні, а наше завдання – побачити ці заходи і застосувати протизаходи», –​ каже Затлерс.

​Протидіяти такій агресії, на його думку, важче, через те, що Росія використовує досить велику кількість недержавних акторів чи задіяних сторін.

Ми бачимо анонімних хакерів, що проводять напади на урядові і неурядові заклади, бачимо задіяння кримінальних угруповань і навіть підприємців

«Ми бачимо анонімних хакерів, що проводять напади на урядові і неурядові заклади, ми бачимо задіяння кримінальних угруповань, і навіть підприємців. Фінський приклад зовсім нещодавно продемонстрував, що вони купують землі стратегічного значення, що розташовані поруч із місцевістю стратегічного значення», –​ розповів Затлерс.

Також, на його думку, задіяними можуть бути куплені волонтери і політичні партії. Затлерс вважає, що через це створюється ситуація, в якій не можливо довести пряме задіяння російської держави у цих діях. І це дає Росії певний простір для дипломатичних і політичних маневрів.

«Однак, якщо ми придивимось ближче до всіх цих видів діяльності, ми бачимо щось спільне. Це те, що російські спецслуслужби ГРУ і ФСБ стоять саме за ними. Ці інституції завжди задіяні. І не лише просто задіяні, вони керують, вони управляють гібридною війною і процесами», – продовжив свою думку екс-президент Латвії Валдіс Затлерс.

«Відповідь» на гібридну загрозу

Україну називають жертвою гібридної війни Росії. АлеЮ Росія активно застосовує свої методи й до інших демократичних держав, каже голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз.

«З досвіду України, ми можемо чітко стверджувати, що єдиним ефективним засобом стримування агресора є мінімізація спроможності держави агресора. Яку ми можемо визначити через обмежувальні заходи, такі як економічні санкції, зниження фінансових спроможностей і можливостей цієї держави на території ЄС та НАТО», – зазначила Фріз під час конференції у Києві.

Іншими напрямками захисту Фріз назвала дипломатичні контакти, всебічне інформування і глибоку співпрацю та обмін інформацією між розвідувальними спільнотами держав-країн НАТО.

Під час конференції радник президента України, колишній директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін заявив, що Росія намагалась перетворити Україну у своєрідний «кібер-полігон», атакуючи при цьому фінансовий сектор та енергетику.

«У цьому році ми вже запобігли усім надпотужним кібератакам», – зауважив він.

Трансатлантична спільнота має об'єднатись для протидії гібридній війні, вважають експерти.

Кнуд Бартелс, колишній голова Військового комітету НАТО, також прокоментував питання запобігання гібридній війні.

«Перший етап – це поінформованість, як зовнішня, так і внутрішня. Також нам потрібно мати певні розвідувальні операції і обмін із дружньо налаштованими націями. Дуже важливо визнавати, коли ми говоримо про розповсюдження інформації, нам дуже важко впровадити ці операції. Світ розвідувальної інформації – це не просто обмін даними, це світ, коли ви насправді проводите переговори і торгуєтесь обміном інформацією, навіть між союзниками», – заявив він.

«Посилення присутності НАТО в Балтійських країнах і в Польщі так само можна вважати протидією гібридній війні, що допомагає підвищити стабільність цих держав», каже посол з питань гібридних загроз МЗС Фінляндії Мікко Кіннунен.

Помічник генерального секретаря НАТО з питань нових викликів безпеці Антоніо Міссіролі вважає, що з 2014 року НАТО і ЄС стали набагато активніше працювати у напрямку аналізу гібридних загроз.

«Перш за все, НАТО почало програму, щоби ділитися своїми розвідувальними даними і нарощувати свої спроможності в розвідці. Ми продовжуємо дослідження гібридних технологій, які проводить і Європейський союз і НАТО. І ми успішно попередили деякі гібридні атаки», – каже він.

Міністр України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш вважає, що міжнародне і українське законодавство чітко не визначає, як реагувати на гібридні загрози. Йдеться про ті операції впливу, які трохи нижчі від порогу, який зазвичай вважається військовими діями.

«Якщо напали на інфраструктуру і припинили її функціонування, то це завдання шкоди і так далі, хоча в нормативних актах і в міжнародному праві не перелічене таке. Більша частина законодавства була створена тоді, коли не існувало таких сучасних технологій звя'зку між усіма регіонами світу. А якщо операції, які спрямовані на змінення влади? Якщо операції з впливу виконують офіцери ГРУ, то можна порушувати питання, що це військові. А якщо якісь посередники, бухгалтери, реально люди, яким просто заплатили?» – наголосив він.

Вадим Черниш також додав, що гібридна війна – це багатовимірна проблема, що потребує узгодженої діяльності не тільки між фахівцями, які безпосередньо займаються інформаційними операціями, або операціями з впливу або суто військовими, а фахівцями в різних сферах.