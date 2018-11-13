Мораторій на продаж землі порушує права українців (огляд преси)

Мораторій на продаж сільськогосподарських паїв порушує права українців. До такого висновку дійшов Європейський суд із прав людини і зобов’язав Україну скасувати заборону на торгівлю землею. Якщо ж цього не станеться – українці зможуть відсудити собі чималу компенсацію. Газета «День» з'ясувала, коли та скільки можна буде відсудити? І чи стане це для влади вагомою причиною для скасування мораторію? Видання пише, що компенсації можуть сягати десятків тисяч євро, тож вони стануть серйозним тягарем для держбюджету. Адже власників паїв в Україні – мільйони. Тож чекати, поки вони всі подадуть до суду, не варто, зазначає видання. Куди краще нарешті скасувати сумнозвісний мораторій. Тим паче, що офіційно його дія мала б завершитися вже за півтора місяці. Стаття називається «Ринок землі або компенсація!»

«Газета по-українськи» коментує створення Юрієм Бойком і Вадимом Рабіновичем «Опозиційної платформи – За життя». Видання пише, що Бойко, Льовочкін, Медведчук не діють без вказівок із Кремля. Вони орієнтовані на Москву і фактично є лобістами російських інтересів. Як стверджує експерт видання, політичний аналітик Кирило Сазонов, процес об’єднання йшов із весни і достатньо конфліктно. Переконати впливових людей в «Опоблоці», що треба об’єднатися з Медведчуком, не змогли. Група Ахметова із цим не згодна. Тому обійшлися без них. Тепер на «Опоблок» чекає розкол, прогнозує експерт. Ахметовське крило контролює значну частину виборців у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. У Рабіновича-Медведчука й Бойка-Льовочкіна електорального поля немає, тому можуть провалити парламентські вибори. Утім, політолог Віктор Таран переконує, що за таких, як Медведчук і компанія, готові голосувати не менше від 15 відсотків виборців, переважно у південно-східних регіонах. У минулому це здебільшого електорат Партії регіонів. А зараз – ті, хто вважає, що країна рухається «не у правильному напрямі» і Росія не винна у війні на Донбасі й окупації Криму. Промосковська фракція з мажоритарниками може становити до 150 депутатів. Путін через них блокуватиме конституційні зміни, щоб зупинити євроатлантичну інтеграцію України.

«Керівникам державних компаній уріжуть зарплати» – у статті під таким заголовком «Газета по-українськи» інформує, що глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв отримує понад 2 мільйони гривень у місяць. Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський – 744 тисячі гривень. Виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов – 920 тисяч. Експерт видання політолог Тарас Завгородній наголошує, що державні компанії повинні забезпечувати соціальні послуги, а не заробляти гроші. Деякі керівники плутають ці підприємства з приватними. Ігор Смілянський говорить, що йому невигідно розносити пенсії. Ліквідація поштових відділень державі обійдеться ще дорожче. Бо тоді хтось інший повинен буде доставляти пенсії. «Нафтогаз», за словами експерта, також знахабнів. Досі в деяких райцентрах не включили опалення. Державна компанія подумала, що вона – приватна, й обклала країну новим податком. Газета наголошує, що зарплата має бути прив’язана до результатів роботи. У всьому світі в державному секторі зарплати нижчі, ніж у приватному.