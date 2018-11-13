Группировка «ДНР» заявила, что этой зимой старейшее в Донецке предприятие заработает на полную. ДМЗ (Донецкий металлургический завод) сейчас под контролем российских гибридных сил, предприятие не работает, так как продукцию сбывать некуда. Но по мнению некоторых экономистов, Россия готова взять на себя затраты по сбыту продукции таких заводов как ДМЗ, лишь бы запустить их в работу. Быстро запустить металлургическое предприятие, которое больше года простаивает, нереально, считают эксперты. А главный вопрос – возможно ли поддерживать его рентабельную работу?

Пророссийские формирования сами признались, что еще весной 2017 года работа ДМЗ (завода, вокруг которого в 19-м веке начал жить Донецк) была приостановлена из-за блокады. Собственники Донецкого металургического завода находятся в России, и предприятие перешло под «внешнее управление» российских гибридных сил. Новый ставленник Кремля Денис Пушилин заявил через свою пресс-службу, что предстоящей зимой ДМЗ будет работать на полную мощность.

Экономисты располагают разрозненными данными о предприятиях, которые остались на неподконтрольной территории. Восстановить производство на уровне 2014 года уже не удастся. Многие мощности либо уничтожены, либо разворованы. В Кремле решили, что даже если частично начать восстанавливать производство, это послужит экономической эрозией для Украины на «границе» с захваченной территорией, считает экономист Алексей Кущ.

Если восстановят 35-40% от довоенного, то смогут проводить идеологическое давление на территории, которые контролируются властью Украины

«Если они восстановят потенциал на 35-40% от довоенного, то смогут проводить идеологическое давление на соседние территории, которые контролируются властью Украины. Например, на фоне шахт Лисичанска, где шахтеры по несколько недель под землей живут, на фоне неработающей химической промышленности Северодонецка все это будет выглядеть довольно в пропагандистском ключе» , – считает Алексей Кущ

По подсчетам Алексея Куща, Россия тратит 500 миллионов долларов на содержание оккупированной части Донецкой области и 200 миллионов на оккупированной части Луганщины. Это не считая прямых военных затрат на содержание первого и второго армейских корпусов. России сейчас выгодней запустить производства на таких предприятиях, как ДМЗ, чтобы гибридные силы на месте сами могли удерживать хотя бы бюджетников. Но пока предпосылок для старта таких крупных производств нет, считает заместитель председателя Ассоциации «Восточное партнерство» Сергей Давыдов.

В ОРДЛО работают за 3 копейки, за счет того, что там дешевая рабочая сила, они могут чего-то увеличивать

«В ОРДЛО работают за 3 копейки, поэтому, может быть, за счет того, что там дешевая рабочая сила, и фонд оплаты труда небольшой, они могут чего-то увеличивать. Хотя реально на сегодня каких-либо предпосылок для увеличения я не вижу», – считает Сергей Давыдов

Товар из оккупированной части Донбасса будет перемаркировываться на российских заводах и шахтах и идти на экспорт. России невыгодно вкладывать дотации в восстановление металлургии, машиностроения и шахт в ОРДЛО, считает эксперт Института экономики и промышленности НАН Вячеслав Ляшенко.

В России предостаточно своего товара из этих отраслей на экспорт, который с каждым годом все сложнее продать. Но ради того, чтобы создать в группировках «ЛДНР» витрину развивающегося «государства», в Кремле уже шли на показуху, считает Вячеслав Ляшенко.

Уже было, что боевики пытались выпускать автобусы на «Донецкгормаше», пытались запустить ремонт трамваев, все это закончилось показухой

«Уже было, что боевики пытались выпускать автобусы на «Донецкгормаше». На станке, который делал вентиляторы главного проветривания для шахт, они пытались запустить ремонт трамваев, и было много шумихи, но все это закончилось показухой. Даже если они создадут на ДМЗ несколько сотен рабочих мест, то это никак не решит проблему занятости в Донецке», – заявил Вячеслав Ляшенко

ДМЗ – некрупное предприятия, и в лучшие времена производил примерно в 10 раз меньше металла, чем такие гиганты, как комбинаты «Ильича» или «Азовсталь». Даже в случае запуска Донецкого металлургического завода, это не решит проблему трудоустройства, которая сейчас актуальна для оккупированного Донецка, считают эксперты.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)