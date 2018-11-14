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Если 4 года тому слово «волонтёр» ассоциировалось с помощью военным, то теперь усилия волонтёров больше проявляются в социальной сфере. Активисты Мариуполя – работники банков, полицейские, журналисты и преподаватели – приняли участие в кулинарном проекте и помогают детям из многодетных семей и воспитанникам интернатов адаптироваться во взрослой жизни. Обычные жители города учат детей готовить. Готовить вкусно, быстро и недорого.

В рамках проекта «Простір підтримки», направленного на подготовку детей к самостоятельной жизни, стартовали кулинарные курсы. Интересны они тем, что проводят их не профессиональные повара и кондитеры, а обычные жители города. Делятся семейными рецептами, готовят различные блюда, рассказывают о своей профессии и общаются с детворой.

Журналист Инна Юрьева одна из первых включилась в проект и провела уже не одно занятие. Она говорит, что за участие в проекте и за выбор блюд пришлось побороться.

Выяснилось, что ещё несколько активных мариупольцев тоже решили подключиться к проекту, нам даже пришлось конкурировать

«Сначала меня не очень заинтересовал пост «Каритас», что им нужны кулинары для волонтёрского проекта, потому что я не повар. Но потом я поняла, что быть поваром тут не очень-то и важно. Речь идёт об адаптации детей во взрослой жизни. Например, каким должен быть базовый набор продуктов, чтобы готовить вкусные блюда каждый день и при этом экономить. Выяснилось, что ещё несколько активных мариупольцев тоже решили подключиться к проекту, нам даже пришлось конкурировать», – сказала Инна Юрьева.

Среди поваров-волонтёров и сотрудник банка Кирилл Долимбаев.

Во время готовки мы говорим не только о том, как надо готовить. Мы общаемся. Это социальная адаптация в чистом виде

«Мы уже готовили отбивные с красным луком, сыром и грибами, мы готовили грибной суп-пюре. Сегодня мы с детьми будем делать слоёный пирог с брынзой и зеленью. В дальнейшем будем готовить десерты, тарталетки, фаршированную грушу. В планах всё. Во время готовки мы говорим не только о том, как надо готовить. Мы общаемся. Детям из неполных семей, из интернатов это нужно. Это социальная адаптация в чистом виде», – говорит Кирилл.

Две недели занятий уже принесли результаты. Семнадцатилетняя Ульяна Новикова, самая старшая в многодетной семье, говорит, что давно уже помогает маме управляться по дому, но на курсах открыла для себя много интересного.

Я слышала, что в кафе такое подают, а здесь научилась готовить

«Вся нагрузка ложится на маму и на девочек, в принципе, кушать готовить или по дому что-то делать. Я умею всё готовить: первое, второе, третье. С десертами не очень, конечно, получается, мы в основном покупаем печенье и конфетки. Я на первом уроке не могла готовить крем-суп. Я слышала, что в кафе такое подают, а здесь я научилась его готовить. Правда, легко и очень вкусно получилось. На предпоследнем занятии мы будем делать конфеты. Я не умею, хочу научиться. Мне очень интересно, как это делается», – говорит Ульяна.

«Кулинарный сервис» – это часть большого проекта, рассчитанного на пять лет. За этот период дети обучаются финансовой грамотности, получают базовые медицинские знания, необходимую юридическую и психологическую поддержку. Умение самостоятельно готовить – один из навыков, который пригодится детям в дальнейшем.

Это четвёртое направление деятельности нашего проекта. Оно называется «Кулинарный сервис» для детей

«Это четвёртое направление деятельности нашего проекта. Оно называется «Кулинарный сервис» и включает в себя курсы для детей. Само направление появилось из работы по подготовке детей из интернатов и детдомов семейного типа к самостоятельной жизни. Эти занятия продлятся до конца года. Это 16 занятий, которые включают в себя три блока. Это первые блюда, блюда из мяса, блюда из рыбы и десерты», – рассказывает куратор проекта сотрудник фонда «Каритас Мариуполь» Валерия Гармаш.

Перед Новым годом ребят ждут экзамены, где всё будет по-настоящему: и выбор блюда, и самостоятельное его приготовление, и судьи, и дегустация, и победители. А пока они учатся варить борщи, жарить котлеты, печь пироги и «колдовать» над десертами. Как утверждают сами ребята, готовить совсем не сложно. И готовят с удовольствием.

Что же касается профориентации детей во время курсов, то уже ходят слухи, что среди юных кулинаров есть желающие стать банкирами, кто-то уже решил стать полицейским. Возможно, среди них есть и будущие журналисты.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)