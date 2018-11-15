Радіо Свобода Daily: За що українці платять партіям

Державне фінансування партій ​

Політичні сили «Батьківщина» та Радикальна партія Олега Ляшка відзвітували про свої витрати у 2018 році, повідомляють у Комітеті виборців України. Згідно зі звітами, «Батьківщина» витратила на рекламу «Нового курсу» близько 100 мільйонів гривень. На сайті КВУ також зазначено, що упродовж липня-вересня цього року РПЛ витратила на телевізійну рекламу 3 мільйони гривень. Кошти, отримані партією із державного бюджету України, партія заплатила каналам «112 Україна» та NewsOne, хоч «радикали» і підтримали санкції проти цих мовників, зауважують у Комітеті виборців. Загалом, за інформацією Національного агентства з запобігання корупції, сума державного фінансування партій на 2018 рік становить 513 мільйонів 671 тисячу гривень.

Заради чого політичні партії фінансують з коштів платників податків, на що політсили мали би ці кошти витрачати і що треба змінити у відповідному законі? Про це Радіо Свобода поговорило з головою Комітету виборців України Олексієм Кошелем.

Новий поворот у справі Пашинський vs Хімікус

В’ячеславові Хімікусу, який зазнав вогнепального поранення в сутичці з депутатом від «Народного фронту» Сергієм Пашинським у новорічну річ майже два роки тому, оголосили про підозру в хуліганстві. Цю інформацію підтвердили адвокати обох сторін. У поліції коментувати відмовились, переадресувавши запитання до Генеральної прокуратури. Та, однак, наразі теж мовчить. Радіо Свобода надіслало запит до відомства та очікує на відповідь, а поки що – зібрало для вас усе, що відомо про цю справу майже дворічної давності.

Ротний Андрій Верхогляд про те, чим армія України краща за натовську

Посмішка юнака і очі зрілого чоловіка. У свої 23 роки командир 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону 72-ї бригади імені Чорних запорожців Андрій Верхогляд має досвід керування підрозділом в умовах війни. Він знає, що таке втрачати побратимів і сам носить у своєму тілі осколки. Він називає справу, якій служить, «роботою». Радіо Свобода записало інтерв’ю зі старшим лейтенантом, народним Героєм України, лицарем ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Верхоглядом під час його відпустки. «Як почнуть мені розповідати про дорогий газ, «комуналку», солярку і бензин, то я навіть не знаю, що казати. Бо я прокидаюсь зранку і радію, що живий!» – зазнався він нам.

Канікули сина прем’єра Чехії в окупованому Криму

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш підтвердив, що його син, якого розшукує чеська поліція вже два роки у справі фінансових зловживань прем’єр-міністра, дійсно їздив до окупованого Криму і «був в минулому в Україні». При цьому у своїй заяві для журналістів, яку прем’єр зробив, перебуваючи за кордоном, він заперечив, що його сина було викрадено, як той стверджував в інтерв’ю чеським журналістам, які знайшли його в Швейцарії. Бабіш звинуватив журналістів у тому, що вони використали його сина, який має проблеми з психічним здоров’ям, для того, щоб організувати акцію проти нього. Більше подробиць цієї справи за лінком.

Alyona Alyona, бодіпозитив і «Рибки»

«Рибки за склом» – дебютний відеокліп виконавиці Alyona Alyona. Вона опублікувала його на YouTube всередині жовтня, зараз його подивилися понад півмільйона разів. Другий трек – «Голови» – був опублікований напередодні, наразі він має лише 47 тисяч переглядів. У житті Alyona Alyona – Альона Савраненко. До позавчорашнього дня вона була завідувачем дитячого садка в селищі Дернівка, що неподалік від Києва. З роботи вона пішла за власним бажанням: через зйомки нових кліпів і часті інтерв'ю доводилося постійно відпрошуватися. Музичної освіти в Олени немає, співати і читати реп вчилася сама. Як сприймають реперську кар'єру дочки батьки та кому Альона досі боїться показувати кліп, нова зірка українського репу розповіла в ексклюзивному інтерв’ю.

«Пакетик потрібен?»

Першим населеним пунктом України, який почав рухатись до відмови від поліетилену, стало селище Славське на Львівщині. Але шлях попереду довгий. Еко-активісти, наприклад, вважають основною альтернативою пакетам багаторазові торбинки. В ООН стверджують: навіть пакети з органічної сировини не є повністю безпечними. Натомість окремі компанії все ж переробляють поліетилен, але через нестачу сировини від населення мусять імпортувати її з-за кордону і закуповувати оптом у підприємств. Що робити з поліетиленом, пояснюємо у завершальному матеріалі на сьогодні.​

Не живіть лише сьогоднішнім днем, а думайте й про те, яким робите своє завтра!

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