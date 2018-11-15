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15 Листопад 2018, Київ 22:06
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Сенат Чехії може позбавити прем’єра Бабіша місця через скандал із сином - відео

Сенат Чехії може позбавити прем’єра Бабіша місця через скандал із сином - відео
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В Чехії — гучний політичний скандал, пов’язаний з прем’єр-міністром Андреєм Бабішем. Його син стверджує, що під час виборчої кампанії минулого року його переховували в Криму аби не зашкодити шансам Бабіша-старшого, проти якого були висунуті звинувачення в корупції. Чеській Сенат — верхня палата парламенту Чехії — вважає за неприйнятну роботу прем’єра Бабіша на посаді голови уряду до завершення розслідування можливих махінацій із коштами ЄС, а в Празі відбувається протест про прем’єра Бабіша.

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