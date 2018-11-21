У проросійському таборі тривають перетурбації. Із фракції «Опозиційний блок» виключили співголову Юрія Бойка і заступника голови фракції Сергія Льовочкіна. Як інформує газета «День», «Опоблок» складається із двох основних груп. Одна частина орієнтується на олігарха Ріната Ахметова, друга – на олігарха Дмитра Фірташа та колишнього голову АП Сергія Льовочкіна. Між групами «пробігла чорна кішка» після того, як одна з них (Фірташа-Льовочкіна) пішла на об’єднання з партією «За життя» Вадима Рабіновича. «Ситуація в «Опозиційному блоці» – це розбірки за те, хто буде головною партією Кремля в Україні», – переконані експерти газети. Так, політолог Михайло Басараб вважає, що останні перипетії в «Опоблоці» свідчать, що команда екс-регіоналів розділилася на дві команди – реваншистів-радикалів та угодовців. Групи Льовочкіна і Медведчука об’єдналися в бажанні якнайшвидшого прокремлівського реваншу в Україні. Група Ахметова не хоче революційних змін і зацікавлена у збереженні сьогоднішньої ситуації. Якщо дивитися на ситуацію зовсім прагматичним поглядом, то дії «групи Ахметова» зумовлять розкол та ослаблення табору промосковських реваншистів в Україні. Про це йдеться в статті «Радикали vs угодовці».

Днями вартість нафти у світі обвалилася на 7%. Причин кілька –геополітичні, макроекономічні, кон’юнктурні, фінансові та навіть вербальні. Газета «День» наголошує, що для України позитивним наслідком можливого періоду невисоких цін нафти стане зниження вартості енергетичного імпорту. Що позначиться на собівартості української продукції та зменшенню інфляції. У публікації «Рятівні «барелі» для модернізації» видання наголошує, що Україна не має права знову, як це було не раз, упустити сприятливу можливість для модернізації, зокрема, зниження енергоємності продукції, що виробляється, та реіндустріалізації.

Газета «Україна молода» також аналізує наслідки здешевлення нафти. У статті «Молитва за нафту» видання пише, що обвал цін був спричинений побоюваннями з приводу збільшення видобутку нафти в Саудівській Аравії, при цьому негативна динаміка посилилась на тлі зниженого апетиту до ризику з боку інвесторів. Головним наслідком для пересічного українця є зниження ціни на автомобільне пальне. Водночас, здешевлення нафтових цін боляче б’є по Росії, наголошує видання. Зараз у Кремлі роблять вигляд, що нова тенденція на паливному ринку ніяк не зачепить Москву. Однак експерти газети оцінюють перспективи російської економіки доволі скептично. В агенції Moody’s повідомили: прибуток російського нафтового сектору цьогоріч буде на третину більшим, ніж у 2017 році. Як наслідок – російські нафтогазові компанії затоплені готівкою, рубль дешевшає і вони не знають, що з цим робити.

Росія нарощує військову присутність в Азовському та Чорному морях. Як пише газета «День», спокій на українських морях залишився в минулому через дії країни-агресора. Черговим російським «сюрпризом» стало прибуття до Ростова корвета берегової охорони ФСБ Росії, який планують доправити до Азовського моря. Нахабство Росії на морі не залишилося без уваги закордонних партнерів України. Зокрема, Велика Британія закликала Росію припинити затримувати судна та перешкоджати доступу кораблів до Азовського моря. У публікації «Припливло до нашого берега» видання наголошує, що й Україна також не сидить склавши руки, а адекватно реагує на потенційні загрози своїй нацбезбеці. Тому найближчим часом Київ вдвічі збільшить зону контролю над прибережним чорноморським кордоном – із 12 до 24 морських миль, причому всі дії чітко відповідатимуть міжнародному праву. У Верховній Раді відповідний законопроект у першому читанні вже підтримали 238 народних депутатів. Також розроблена ціла концепція витіснення російського агресора з українських територіальних вод.

Головним кандидатом на посаду президента Інтерполу вважають представника Росії. І у разі його обрання Україна може призупинити членство в Інтерполі, попередив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він переконаний, що Росія до всього зловживає можливостями Інтерполу для боротьби та переслідування політичних опонентів. Перспектива для агресора Росії очолити Інтерпол – гібридна загроза для всього світу, наголошують й інші експерти газети «Голос України».