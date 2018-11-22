Український історичний бойовик «Король Данило» вийшов у прокат

«Король Данило» – друга повнометражна художня стрічка українського режисера Тараса Химича. Це історичний бойовик про те, як король Данило Галицький разом із братом Васильком наступають на замок таємного ордену, а також про знищення Києва ханом Батиєм, галицьких бояр та зраду.

Зйомки фільму тривали три роки, а у Львівській області спеціально для цього побудували середньовічне місто Холм.

Окрім короля Данила у стрічці є ще понад двадцять дійових осіб, кожен з яких має власну історію.

Для створення фільму Тарас Химич залучив власні кошти та гроші від приватних інвесторів. Незначну частину фінансування автори отримали від Львівської обласної державної адміністрації та Львівського кіноцентру.

Прокат в Україні

Свою кар’єру як продюсер Тарас Химич розпочинав зі зйомок музичних кліпів, а у 2005 році відбулася прем’єра його дебютної документальної стрічки – «У рамках долі. Історія 1-ї української дивізії УНА 1943-1945» про дивізію «Галичина».

Відтоді історична тематика режисера не відпускає. Після кількох документальних фільмів про історію 20-го століття, Химич у 2016 презентує драматичний художній фільм «Жива».

Фільм зняли за реальними подіями, що сталися із Анною Попович у 1950-х роках, коли МГБ СРСР вистежувало криївки УПА, Більша частина зйомок відбувалися у Ґорґанах, у тих місцях, де відбувались події з життя Попович. Сцену з допитом головних героїв знімали у львівському Національному музеї-меморіалі жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», директор якого, Руслан Забілий, виступив консультантом фільму.

Олеся Галканова-Лань, продюсер фільмів Тараса Химича, розповідає, що «Живу» показували близько 20-ти із 15-ти кіноекранів України, однак кількість кінотеатрів, що покажуть фільм «Король Данило» тепер значно більша.

«Головна тема «Живої» була УПА, це дуже особлива тема, яку люди сприймають дуже двозначно. Однак, на Західній Україні наш фільм мав друге місце за популярністю після першої частини «Фантастичних звірів». Але як для старту повнометражних фільмів Химича – це був гарний початок», – розповідає Галканова-Лань.

Сприйняття українських фільмів вітчизняною аудиторією перебуває у процесі формування. Глядач вже почав ходити на українські комедії та драми, але ще потребує блокбастерів та фентезі.

«Не варто боятися конкурувати навіть із голлівудськими фільмами, треба просто робити масове видовищне кіно. Багато ще залежить від інтерпретації. Наприклад, існують сотні вистав «Гамлета», але одні мають шалений успіх, а інші – провальні», – каже продюсер.

Головний герой – професійний каскадер

Головну роль у стрічці «Король Данило» спочатку мав виконати Сашко Алексєєв, однак, знявши майже половину сцен, актора замінили.

Новим королем став Сергій Ярмошенко, каскадер і актор із Запоріжжя. Спочатку він дублював Алексєєва, робив трюки у кадрі, однак автори фільму вирішили, що саме Ярмошенко краще підходить на роль Данила Галицького.

Для Сергія Ярмошенка це перша головна роль у повнометражному фільмі. До цього він працював у Кінному театрі Запоріжжя, захоплювався каскадерством та кілька років працював актором-каскадером в Італії.

Саме тому усі трюки у фільмі Ярмошенко виконує самостійно.

Захоплюючись реконструкціями історичних боїв, Ярмошенко багато знав про свого героя, однак у процесі зйомки відкрив Данила Галицького з іншого боку.

«У молоді роки він був воїном і лідером, людиною, яка не мала страху в багатьох боях. Але коли він отримав корону, то став правителем, політиком, займався розширенням кордонів, будував міста, вів перепис населення», – розповідає Ярмошенко.

Найскладнішою сценою для Сергія Ярмошенка стали зйомки із живим зубром. Диких тварин знайшли на Закарпатті і робота із ними була небезпечною.

Далі – серіал про Данила Галицького

Держава не фінансувала створення фільму «Король Данило». Стартову суму для початку зйомок автори вклали самостійно – від прибутків фільму «Жива».

Решту – шукали у спонсорів, серед яких є мережа магазинів, ресторанів, приватний навчальний заклад та навіть асфальтний завод.

Олеся Галканова-Лань каже, що інвестори вкладаються у кіновиробництво не для того, аби заробити на цього гроші.

«Люди мають знати, що проект, а в нашому випадку фільм, щось змінить, партнери в це мають реально вірити. Ми продавали свою ідею, але показували, що ми вже маємо для її реалізації», – каже продюсер фільму.

На її переконання, «Король Данило» буде цікавим для широкої аудиторії:

«Подивившись фільм, люди зрозуміють, чому ми обрали саме Данила Галицького і побачать, що таке, коли здійснюються мрії, адже ми мріяли створити цю стрічку», – стверджує Галканова-Лань.

Після завершення прокату «Короля Данила» команда планує знімати про Данила Галицького серіал.