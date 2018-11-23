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Верховная Рада Украины отклонила законопроект, позволяющий жителям оккупированной части Донбасса регистрировать брак на подконтрольной Украине территории в день подачи заявления. За законопроект №8400 проголосовало только 192 депутата из 226 необходимых. Проект закона предусматривал внесение изменений в Семейный кодекс и закон о регистрации актов гражданского состояния относительно граждан, проживающих на временно оккупированной территории. Как на это отреагировали в Мариуполе, повлияла ли эта новость на процедуру бракосочетания, выясняли Донбасс.Реалии.

Основная мотивация авторов не принятого законопроекта – упрощение процедуры бракосочетания и снижение риска при пересечении КПВВ для жителей неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Стоит отметить, что, в Мариуполе уже более двух лет регистрируют браки в день подачи заявления, причем для всех граждан Украины, включая проживающих на оккупированной территории, а также для иностранцев. В городе успешно работает проект «Брак за сутки». ​

Проект пилотный, одобрен Министерством юстиции и был запущен в 67 городах Украины с целью упрощения процедуры вступления в брак и подготовки информационной базы для изменений в Семейном кодексе, говорит начальник Приморского районного отдела ЗАГС города Мариуполя Оксана Марута. Она считает, что некоторые его положения уже стали пережитком прошлого.

Пары, которые хотят зарегистрировать брак за один день, за два, за неделю, все равно находят способы, как это сделать. Месячный срок – это пережиток советского времени

«С точки зрения практики, этот законопроект, наверное, стоило бы проголосовать «за», потому что месячный срок, который закреплен Семейным кодексом, себя изжил. Пары, которые хотят зарегистрировать брак за один день, за два, за неделю, все равно находят способы, как это сделать. То ли они принимают участие в пилотном проекте Министерства юстиции «Шлюб за добу», то ли они достают справки о беременности, о командировке – и сокращают месячный срок. Кто хочет быстрее, тот найдет способы. Месячный срок – это пережиток советского времени», – считает Оксана Марута.

Что касается жителей неподконтрольных территорий, то, являясь гражданами Украины, они регистрируют брак согласно действующего украинского законодательства, без каких-либо ограничений. Принятие закона привело бы в соответствие и положения Семейного кодекса и всех действующих на сегодня инструкций, уверены сотрудники ЗАГС.

Все граждане Украины – закон для всех один

«Все граждане Украины – закон для всех один. Для жителей неподконтрольных территорий сложность заключается в том, что в месячный срок им приходится приезжать два раза, два раза пересекать линию разграничения. Сначала приезжают, чтобы подать заявление, второй раз приезжают на регистрацию брака. Они сейчас пользуются услугой «Шлюб за добу», это очень удобно. Но хотелось бы, чтобы это было закреплено законодательно. Должны быть изменения в Семейном кодексе, в законе о регистрации актов гражданского состояния и в наших инструкциях», – говорит Оксана Марута.

Для жителей Мариуполя Юлии и Евгения решение пожениться и воплощение желаемого заняло один день.

«Вчера только от знакомого узнал, что так можно сделать. Пришел, расписался – и все. Это очень удобно. Заявление мы подали в двенадцать часов, через три часа нас уже распишут. Нам месяц ждать никак нельзя», – говорит Евгений.

Исключение составляет регистрация браков между иностранцами, проживающими в Украине или между гражданами разных государств. Для них требуется подтверждение миграционной службы, как в случае Алены и Николая.

«Из-за того, что мы находимся в разных странах – он в Молдове, я в Украине, мы решили воспользоваться услугой «Брак за сутки». Мы долго ждали с миграционной службы ответ, обещали неделю, но обошлось это больше недели. И потом только сюда», – сказала Алена.

Проект «Брак за сутки» до сегодняшнего дня остается популярным среди желающих вступить в брак.

С 2016 года у нас расписалось 3050 пар, 70% – это жители оккупированной территории

«С 2016 года, с 3 августа, как существует этот проект у нас расписалось 3050 пар, 70% – это жители оккупированной территории. Каждый день к нам приезжают с оккупированной территории и наши местные женятся и выходят замуж. Все говорят, что очень классно, что есть такой проект, очень удобно и быстро все оформить документально», – рассказала администратор проекта Евгения Мазаева.

Несмотря на то, что народные депутаты не приняли закон, программа продолжает действовать. А вот по какой процедуре регистрировать брак, обращаться в ЗАГС или в «Брак за сутки» – дело индивидуальное, зависит и от финансовых возможностей желающих узаконить свои отношения и наличия времени для этого.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)