(Друкуємо мовою оригіналу)

27 ноября в Харькове пройдет благотворительный художественный аукцион в поддержку медиков-добровольцев. Харьковская школа архитектуры совместно с писателем Сергеем Жаданом будут собирать деньги на оборудование для реанимобиля медицинской службы «Ульф», которая больше года работает на Донбассе, помогая раненым военным.

Медицинская служба «Ульф» была создана в октябре прошлого года при первой отдельной штурмовой роте Добровольческого украинского корпуса. Руководит службой одна из ее основательниц – Юля Сидорова с позывным «Куба». До этого она 3 года проработала в другой медслужбе – «Госпитальеры».

По ее словам, сейчас в медслужбе «Ульф» 10 человек. Среди них – вдова бойца, который служил в добровольческом корпусе, предприниматель из Новой Каховки и его сын. Есть также бывшие филолог и политолог. Профильное медицинское образование имеет только врач анестезиолог. Но все они закончили различные украинские и международные курсы для парамедиков.

По словам Юлии, тем, кто не имеет медицинского образования зачастую проще стать парамедиком.

«Иногда оно (медицинское образование, – ред.) действительно мешает. Тактическая медицина отличается от гражданской. То, что в гражданской медицине считается невозможным, в тактической иногда становится обязательным. Конечно, это зависит и от личных качеств человека. Но если у тебя что-то заложено было, и ты не можешь от этого отойти, то надо себя ломать. Часто у тех, кто идет на курсы все переворачивается внутри. Приходится отказываться от того, чему учили 5 лет в университете. Здесь тебе говорят, что нельзя так делать, а надо делать наоборот», – говорит Юля Сидорова.

​У медслужбы есть две машины. Одна из них уже полностью укомплектована всем, чтобы оказывать помощь по стандартам армий стран блока НАТО.

К тому же, медслужба работает по протоколам, которые используются в этих армиях. По словам Юлии, создание медслужбы на волонтерских началах было необходимостью. Так как, в составе ВСУ, например, у них не было тех возможностей, которые есть сейчас. В армии хоть вскоре и будут вводится новые протоколы и стандарты, говорит Юлия, но они не хотят ждать.

«Поэтому и создали эту службу, чтобы все это иметь и со всем этим работать. А если идти в ВСУ, то когда они дойдут до этого ... Легче что-то менять, проводить какие-то реформы на своем уровне. Где есть возможность», – рассказала Юля Сидорова.

Сейчас в медслужбе «Ульф» идет доукомплектование второй машины. Парамедики нуждаются в беспроводном конвексном датчике и планшете под него, благодаря которому экипаж получит возможность вовремя выявлять внутреннее кровотечение и оказывать помощь на догоспитальном этапе.

Помочь в сборе денег на аппарат должен благотворительный художественный аукцион, который 27 ноября в Харькове будет проводить харьковская школа архитектуры совместно с писателем Сергеем Жаданом.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)