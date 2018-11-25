Вічна пам'ять. Західні лідери, дипломати вшанували жертв Голодомору

Представники, лідери урядів країн Заходу та законодавці вшанували пам'ять про жертв Голодомору 1932-33 років в Україні.

«У День пам'яті про Голодомор ми згадуємо мільйони невинних людей в Україні, які загинули від рук радянського режиму, та вшановуємо дух українського народу», - заявляє прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Канада завжди підтримуватиме Україну та захищатиме народ України, її суверенітет та територіальну цілісність. Вічна пам'ять!», - твітує міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

Як відомо, сьогодні Україна вшановує пам’ять загиблих під час Голодомору 1932-1933 років. Президент України Петро Порошенко у заяві оприлюдненій на його офіційному сайті заявив, що історична відповідальність за Голодомор лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР.

«Пам'ятаючи про минуле, США підтримують Україну та її народ у прагненні до кращого майбутнього», - пише представництво США у ОБСЄ.

Раніше Державний департамент США заявив, що і у час 85-тих роковин навмисного голоду організованого СРСР в Україні українці гинуть через намагання Росії зруйнувати ідентичність та прагнення західних цінностей українського народу.

«На 85-ту річницю трагічних подій Голодомору Україна пам'ятає, Австралія пам'ятає, світ пам'ятає», - твітує посольство Австралії в Україні.

«Разом з Україною ми вшановуємо жертв Голодомору, одного із найсмертоносніших злочинів 20-го сторіччя, який штучно організував режим Сталіна у 1932-33-му роках в рамках умисної політики спрямованої на знищення сторічних прагнень свободи. Ніколи знову», - твітує Лінас Лінкявічюс, міністр закордонних справ Литовської Республіки.

Трагічну дату вшанували і законодавці США.

«Цей злочин проти людства забрав забагато життів, але у 85 років, які минули з того часу народ України показав свою міць», - йдеться у заяві конгресмена-демократа Брендана Бойла.