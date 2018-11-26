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Сокращенная версия фестиваля «Startup ГогольFest 2019» под названием «ГогольFest Доба» прошла в Мариуполе. Организаторы назвали ее подготовительным этапом намеченного на август следующего года грандиозного по размаху мероприятия. За одни сутки в Мариуполе состоялся показ спектакля Tranzyt, созданного международной командой Украины, Германии и Великобритании, новая программа социального кабаре «ЦеШо», презентация Концерт-холла с ночной вечеринкой и выступлениями музыкальных коллективов. Впервые в фестивале принял участие мариупольский народный театр «Театромания», представивший на суд зрителей выставку-перфоманс «Выбор за тобой». Но главной целью «ГогольFest Доба» была презентация проекта по созданию центра современного искусства в Приазовье – «Отель Континенталь».

На импровизированных подмостках некогда пустовавшего помещения ДК «Молодежный» необычным перфомансом началась концертная программа фестиваля «ГогольFest Доба». Директор фестиваля Максим Демский рассказал не только о программе, но и о второй жизни исторического здания. Городу необходим современный центр, сказал Демский, и, создавая его, нужно учесть опыт других стран.

«Все начинают понимать, что городу нужен такой стационарный, серьезный и мультидисциплинарный проект, который начнет притягивать сюда разные международные проекты для того, чтобы люди росли и развивались. Невозможно создать что-то гениальное у себя в квартирке. Мы сейчас ездим в Литву, в Польшу и изучаем опыт», – говорит Максим.

По мнению заместителя городского головы Александра Кочурина, проект «Отель «Континенталь» позволит молодым творческим коллективам города выйти на мировую сцену.

«У ГогольFesta есть контакты с мировыми деятелями искусства, есть возможность привлекать грантовые проекты, за счет которых они хотят сюда, в наш город, привлекать режиссеров, постановщиков и сценаристов, которые с нашими ребятами, с «Театроманией», в МГУ тоже есть молодежный театральный коллектив, делают продукт – постановки, спектакли, представления современного искусства – показывают его здесь и с этим же продуктом, с нашими ребятами ездят за рубеж. Это заставит молодежь продвигать альтернативную культуру. А потенциал поехать и себя показать поможет им сплотиться вокруг этого», – сказал Александр Кочурин.

Проект грандиозный по своим масштабам, требует времени и солидных инвестиций. Он создан по заказу Мариупольского городского совета, с участием команды архитекторов и дизайнеров студии Dreamdesign под кураторством команды ГогольFest. Будущий «Отель «Континенталь», созданный на базе нынешнего ДК «Молодежный», станет первым в Украине пространством для презентации конкурентного художественного продукта, говорит директор ГогольFest.

«Отель «Континенталь» – это историческая фишка. В нем есть огромное количество различных залов, разного размера. Это то, что нужно для разных групп и форматов. Есть великолепный дворик в середине, который способен обслуживать интересные проекты перформативного характера. Полгода мы работали над этим проектом», – рассказал Демский.

У ГогольFesta есть контакты с мировыми деятелями искусства, есть возможность привлекать грантовые проекты

В новом центре будут мастерские для художников, галереи и выставочные залы, технически оборудованные сцены и репетиционные помещения, хостел, кафе и рестораны, смотровая площадка, пространства для инсталляций и отдыха горожан. Пока это мечта, но организаторы верят в ее воплощение.

«Международное архитектурное бюро осуществляет эту работу. Мы консультируем их с одной стороны контентно, они консультируются с городом технически. Эти звенья разные, мы стараемся теоретически и практически собрать все воедино. Понятно, что это сложная история, здесь задействованы и город, и инвесторы. Мы надеемся, что до ГогольFesta будут определенные изменения по главному пространству», – сказал Максим Демский.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)