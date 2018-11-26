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26 Листопад 2018, Київ 20:44
Донбас.Реалії

«Это историческая фишка»: на «ГогольFest Доба» рассказали о центре современного искусства в Приазовье

необычным перфомансом окрылся фестиваль «ГогольFest Доба» в Мариуполе

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(Друкуємо мовою оригіналу)​

Сокращенная версия фестиваля «Startup ГогольFest 2019» под названием «ГогольFest Доба» прошла в Мариуполе. Организаторы назвали ее подготовительным этапом намеченного на август следующего года грандиозного по размаху мероприятия. За одни сутки в Мариуполе состоялся показ спектакля Tranzyt, созданного международной командой Украины, Германии и Великобритании, новая программа социального кабаре «ЦеШо», презентация Концерт-холла с ночной вечеринкой и выступлениями музыкальных коллективов. Впервые в фестивале принял участие мариупольский народный театр «Театромания», представивший на суд зрителей выставку-перфоманс «Выбор за тобой». Но главной целью «ГогольFest Доба» была презентация проекта по созданию центра современного искусства в Приазовье – «Отель Континенталь».

На импровизированных подмостках некогда пустовавшего помещения ДК «Молодежный» необычным перфомансом началась концертная программа фестиваля «ГогольFest Доба». Директор фестиваля Максим Демский рассказал не только о программе, но и о второй жизни исторического здания. Городу необходим современный центр, сказал Демский, и, создавая его, нужно учесть опыт других стран.

слева направо Александр Кочурин и Максим Демский
слева направо Александр Кочурин и Максим Демский

«Все начинают понимать, что городу нужен такой стационарный, серьезный и мультидисциплинарный проект, который начнет притягивать сюда разные международные проекты для того, чтобы люди росли и развивались. Невозможно создать что-то гениальное у себя в квартирке. Мы сейчас ездим в Литву, в Польшу и изучаем опыт», – говорит Максим.

в фестивале «ГогольFest Доба» приняли участие артисты мариупольского народного театра «Театромания»
в фестивале «ГогольFest Доба» приняли участие артисты мариупольского народного театра «Театромания»

По мнению заместителя городского головы Александра Кочурина, проект «Отель «Континенталь» позволит молодым творческим коллективам города выйти на мировую сцену.

«У ГогольFesta есть контакты с мировыми деятелями искусства, есть возможность привлекать грантовые проекты, за счет которых они хотят сюда, в наш город, привлекать режиссеров, постановщиков и сценаристов, которые с нашими ребятами, с «Театроманией», в МГУ тоже есть молодежный театральный коллектив, делают продукт – постановки, спектакли, представления современного искусства – показывают его здесь и с этим же продуктом, с нашими ребятами ездят за рубеж. Это заставит молодежь продвигать альтернативную культуру. А потенциал поехать и себя показать поможет им сплотиться вокруг этого», – сказал Александр Кочурин.

Проект грандиозный по своим масштабам, требует времени и солидных инвестиций. Он создан по заказу Мариупольского городского совета, с участием команды архитекторов и дизайнеров студии Dreamdesign под кураторством команды ГогольFest. Будущий «Отель «Континенталь», созданный на базе нынешнего ДК «Молодежный», станет первым в Украине пространством для презентации конкурентного художественного продукта, говорит директор ГогольFest.

здание ДК «Молодежный» будущий центр современного искусства «Отель «Континенталь»
здание ДК «Молодежный» будущий центр современного искусства «Отель «Континенталь»

«Отель «Континенталь» – это историческая фишка. В нем есть огромное количество различных залов, разного размера. Это то, что нужно для разных групп и форматов. Есть великолепный дворик в середине, который способен обслуживать интересные проекты перформативного характера. Полгода мы работали над этим проектом», – рассказал Демский.

У ГогольFesta есть контакты с мировыми деятелями искусства, есть возможность привлекать грантовые проекты

В новом центре будут мастерские для художников, галереи и выставочные залы, технически оборудованные сцены и репетиционные помещения, хостел, кафе и рестораны, смотровая площадка, пространства для инсталляций и отдыха горожан. Пока это мечта, но организаторы верят в ее воплощение.

«Международное архитектурное бюро осуществляет эту работу. Мы консультируем их с одной стороны контентно, они консультируются с городом технически. Эти звенья разные, мы стараемся теоретически и практически собрать все воедино. Понятно, что это сложная история, здесь задействованы и город, и инвесторы. Мы надеемся, что до ГогольFesta будут определенные изменения по главному пространству», – сказал Максим Демский.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)

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