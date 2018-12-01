Оккупационная администрация Донецка и Луганска не предоставляет какой-либо информации о состоянии с ВИЧ-СПИД на подконтрольной ей территории. В 2017 году они отказались от медикаментов, предоставленных украинскими общественными организациями и Минздравом, рассказывают волонтеры. С помощью ООН в ОРДЛО надеются переправить препараты для ВИЧ-инфицированных.

Официальных и объективных данных о ситуации с распространением ВИЧ-инфекции в ОРДЛО не существует, но эффективная система борьбы там отсутствует, считает директор организации «Альянс гражданского здоровья» Павел Скала. Эта организация продолжает оказывать помощь в профилактике и лечении ВИЧ-инфекции примерно 20 тысячам человек на неподконтрольной территории. Но с каждым годом это делать все сложнее, оккупационные администрации уничтожают систему противодействия ВИЧ-СПИД, считает Павел Скала.

В Луганской области «черная дыра» с точки зрения распространения и контроля ВИЧ-инфекции.

«В Донецкой области сохранилась какая-то инфраструктура противодействия ВИЧ-СПИД. В Луганской области это «черная дыра» с точки зрения распространения и контроля инфекции. «ЛНР» – это что-то наподобие Сомали, там ничего не функционирует. И эта «черная дыра» с точки зрения распространения инфекции не имеет границы. То есть через миграционные процессы эта проблема переходит на контролируемую территорию Украины», – считает Павел Скала

Перевезти медикаменты в ОРДЛО пророссийские группировки разрешают только ООН – активист

Подконтрольные России администрации не предоставляют информацию о закупке антиретровирусной терапии. Кроме того, они не дают Украине и общественным организациям провозить медикаменты на неподконтрольные территории, рассказывает директор краматорской организации по борьбе со СПИДом «Свитанок» Наталья Безелева.

В этом году в Украине закуплены препараты для живущих с ВИЧ-инфекцией на неподконтрольной части Донбасса. Для того, чтобы их переправить в ОРДЛО, уже обратились за помощью к ООН.

Украина получила грант, в нем заложены деньги на закупку антиретровирусной терапии для неподконтрольных территорий

«С начала 2018 года Украина получила национальный грант от Глобального фонда по борьбе со СПИД-ом на 3 года (2018-2020). В нем заложены деньги на закупку антиретровирусной терапии для неподконтрольных Украине территорий. Эти препараты уже закуплены, напрямую мы их не можем передать, поэтому через международные организации ООН они будут перевезены туда. Это уже согласовано с Министерстовм обороны Украины, и препараты зайдут в ОРДЛО. Без лечения там люди не останутся, надеюсь», – рассказывает Наталья Безелева.

По довоенной статистике, в Донецкой области на учете состояло 26 тысяч ВИЧ-инфицированных – это примерно четверть от всеукраинского показателя. В Украине количество ВИЧ-позитивных людей растет, но темпы роста уменьшаются из года в год. Точных данных о количестве инфицированных на неподконтрольных территориях на данный момент нет.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)