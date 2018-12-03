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04 Грудень 2018, Київ 00:34
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Святошинський суд обирає запобіжний захід екс-голові ДФС Продану – відео

Святошинський суд обирає запобіжний захід екс-голові ДФС Продану – відео
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Колишній виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан виїхав за кордон на лікування, щойно дізнався про бажання прокуратури допитати його; а крім того він придбав майна більше, ніж дозволяли його доходи на посаді очільника ДФС та доходи родини, заявили прокурори під час суду, який обирає Продану запобіжний захід. Адвокати ж екс-посадовця звинуватили прокурорів у незаконному збиранні доказів та в порушеннях під час виклику їхнього підзахисного на допити. Суд у справі затягнувся до ночі.

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