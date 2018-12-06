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Вопрос российской агрессии против Украины – в центре внимания участников 25-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

Делегацию Украины на нынешнем заседании возглавляет министр иностранных дел Павел Климкин. Во время выступления на пленарном заседании он заявил, что простых «Заявлений уже недостаточно, должны быть действия».

Действий против России требовали и США. Представитель делегации этой страны Вей Митчел заявил, что Россия должна понести ответственность, что санкции будут продолжены и что «Россия презирает обязательства, взятые ей в рамках партнерства в ОБСЕ».

Открыл заседание генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Его выступление было глубоким и очень эмоциональным: «У европейских государств-членов ОБСЕ общее будущее, – сказал он, – но похоже, что у нас нет общего видения этого будущего... Чего мы хотим? Мы хотим войны?»

Министр иностранных дел Канады Кристина Фриланд тоже решила отличиться и перешла на русский язык, чтобы задать вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову: «Сергей Викторович, я должна вам прямо сказать». Далее Фриланд перешла на английский: «Канада решительно осуждает действия России, нарушающие судоходство в Азовском море и в Керченском проливе».

Представители стран говорили, что не признают незаконную аннексию Крыма и обеспокоены последними действиями, которые подогревают конфликт, например, так называемые «выборы» в Донецке и ситуация в Азовском море.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил все то же самое, что и год, и два, и три назад, обвиняя официальный Киев в узурпации власти. На этот раз он сделал небольшое обновление в своих традиционных оценках, упомянув ситуацию в Азовском море, снова обвиняя во всем исключительно Украину. Это уже стало традицией Кремля.

Эстония, Латвия, Польша и многие другие страны выступали в поддержку Украины, вспомнили о жертвах Голодомора, называли «выборы» группировки «ДНР» незаконными. И только Венгрия сохранила полное молчание по украинскому вопросу. Ничего об Украине и обострении в Азове.

Вечером в рамках совета министров проходит круглый стол «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей», который вместе организовали Украина, Канада, Дания, Эстония, Грузия, Латвия, Литвы, Польша Румыния, Швеция и США. Заседание министров продолжится 7 декабря.

Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)