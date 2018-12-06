Колишні бійці батальйону «Донбас» залишаться у грузинській тюрмі на два місяці

Колишні бійці батальйону «Донбас» залишаться під вартою у Грузії протягом двох місяців, тобто на час слідства. Тбіліський міський суд обрав їм запобіжний захід – попереднє ув’язнення. Їх звинувачують у незаконному зберіганні зброї. У слідства є підозри, що колишні бійці батальйону «Донбас» можуть бути пов’язані з «Національним рухом» Міхеїла Саакашвілі.

«Хлопці почали голодування», – повідомив адвокат сімох українських добровольців Георгій Ростомашвілі. Шістьох громадян України і одного громадянина Грузії, затриманих у ході спецоперації 2 грудня 2018 року у Тбілісі, звинувачують у незаконному зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів. І 4 грудня Тбіліський міський суд обрав для них запобіжний захід у вигляді попереднього ув’язнення. Захист домагався їхнього звільнення, хоча б під заставу.

За твердженням самих обвинувачених, які є колишніми бійцями батальйону «Донбас», вони приїхали до Грузії із туристичними цілями і щоб погостювати у друзів. Зброю, як вони стверджують, їм «підкинули» під час спецоперації.

За словами адвоката, його підзахисні оголошують недовіру слідству, а в справі немає ніяких прямих доказів.

Українських добровольців підозрюють у відкритті грузинського фронту

Народний депутат України Семен Семенченко прибув до Грузії 28 листопада в якості спостерігача на президентських виборах. А потім зустрівся зі своїми бойовими друзями як колишній командир батальйону «Донбас»:

Я вже абсолютно впевнений: все, що відбувається, – це політична провокація, організована конкретними людьми в правоохоронних органах, можливо, не тільки в Грузії, проти українських добровольців

«Я вже абсолютно впевнений: все, що відбувається, – це політична провокація, організована конкретними людьми в правоохоронних органах, можливо, не тільки в Грузії, проти українських добровольців. І, можливо, це зроблено спільно зі спецслужбами Російської Федерації і окремими прислужниками олігархії з України».

«Вилучені речові докази викликають посмішку – це патрони, близько 20-25 штук, але не було там відповідного автомата. Для чого були ці патрони, в справі не говориться. Вилучено два пістолети, один саморобний і дві гранати РГД. Навіть дилетант знає, що їх зберігання в зібраному вигляді, тим більше в сумці з одягом, неприпустимо, вони можуть вибухнути. Ось такий у нас сюжет», – каже Семен Семенченко.

Також Семен Семенченко заявив на своїй сторінці в мережі Facebook, що українське посольство не цікавиться долею заарештованих українців, допомогу ув’язненим збирають волонтери.

Посольство тим часом опублікувало заяву посла Ігоря Долгова про те, що консул спілкувався з представниками грузинської влади.

Грузинська сторона нас запевнила, що всі процесуальні дії проходять відповідно до законодавства, що права українських громадян не порушуються

«Вчора консул Любомир Король відвідав міністерство внутрішніх справ. Його прийняв директор департаменту міжнародних відносин і перший заступник міністра внутрішніх справ. Грузинська сторона нас запевнила, що всі процесуальні дії проходять відповідно до законодавства, що права українських громадян не порушуються, у них є адвокат і їм надаються всі необхідні послуги. Тому ми чекаємо рішення суду», – сказав Долгов.

Семен Семенченко категорично спростовує інформацію деяких грузинських ЗМІ про те, що він, як і його колишні соратники, діяв за вказівкою Міхеїла Саакашвілі, який після другого туру і поразки кандидата в президенти від його партії «Національний рух» закликав розпочати масовий спротив.

Про це Михайло Саакашвілі говорив у відеозверненні до багатотисячних прихильників, які 2 грудня, в день затримання українських добровольців, зібралися опротестовувати підсумки виборів на проспекті Руставелі в Тбілісі.

«Ми займаємося політикою в Україні, ми не ліземо в проблеми Грузії, і я дуже сильно ошелешений, що українських громадян зараз намагаються втягнути у внутрішньополітичні інтриги», – заявив Семен Семенченко.

Те, що у слідства є такі підозри, підтвердив міністр МВС Георгій Гахар

«Виходячи з чутливості політичних процесів, пов’язаних з виборами, звичайно, є підозри. Судячи з їхніх заяв, в тому числі під час допиту, присутності на різних акціях, в тому числі в Тбілісі, - така підозра є. Але сьогодні це тільки підозра. Розслідування у справі триває по визначенню мотиву. А як факт у нас є вилучене вогнепальна зброя», – сказав міністр внутрішніх справ Грузії.

Прокурор Васил Самхарадзе в свою чергу пообіцяв незабаром встановити і мотив: «Сторона звинувачення стверджувала, що існував ризик вчинення нового злочину і створення перешкод для пошуку нових доказів, і ці обставини суддя визнав релевантними. Що ж стосується мети і мотиву, то з цього приводу триває розслідування, навіщо всім сімом обвинувачуваним потрібні були протизаконні предмети – вогнепальна зброя і бойові матеріали».

Попереднє слухання у справі відбудеться 24 січня. Сімом колишнім учасникам бойових дій в Східній Україні доведеться зустріти Новий рік в Глданской в’язниці, якщо апеляційний суд залишить чинною обрану міру запобіжного заходу.