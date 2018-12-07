Не найти работу, тяжело получить достойное медобслуживание, да и просто – хамство на улице, с такими проблемами сталкиваются женщины-ветераны войны. Единственная возможность защитить права – это объединяться и помогать друг другу, говорят ветеранки социального движения «Люд». Главное участие в реабилитации ветеранов принимает не государство, а международные и общественные организации, говорят участницы этого движения.

Среди участников боевых действий на Донбассе (их почти 350 тысяч) женщины составляют 3,5%. Но эти 12 тысяч наравне воевали с мужчинами, и надеются на равное отношение к себе, считает активист движения «Невидимый батальон» Мария Берлинская. Девушка рассказывает, как на фронте она была оператором дрона-разведчика: нужно было быть вдвое лучше, чтоб ее воспринимали на равных с мужчиной.

«А что ты там делала?» – умные люди такие вопросы не задают

Но уже вернувшись «на гражданку», ветеранки сталкиваются с непониманием и глупыми вопросами типа «А что ты там делала?», рассказывает Мария.

«А что ты там делала?» Спросила, будто бы девушка в АТО ездила не воевать, а сексом заниматься

«Ехали ветераны, парень и девушка, в троллейбусе в форме. Он показал удостоверение Участника боевых действия – кондуктор кивнула. Когда девушка показала удостоверение УБД, кондуктор сразу спросила: «А что ты там делала, что там женщине делать?». Спросила с таким подтекстом, будто бы девушка в АТО ездила не воевать, а сексом заниматься или мужа искать. Становится так больно, что человек выходит из этого троллейбуса и идет пешком! Умные люди таких вопросов не задают», – рассказала Мария Берлинская

«У меня контузия, но в Киеве не попала на прием», – ветеранка

Государство часто игнорирует права ветеранок, рассказывает воевавшая и получившая контузию в АТО Людмила Демьяник. Она одна из первых в Ивано-Франковской области поехала воевать на восток. Девушка рассказывает, в ее регионе сталкивалась лишь с хорошим отношением, в Киеве – отказались помогать с реабилитацией.

Приехала на лечение в Киев, в первый день у врача закончился прием, во второй день не попала из-за большой очереди, в третий день я не пошла

«У меня Ивано-Франковской области отличное отношение в медицинских учреждениях. Я недавно лежала в больнице, врачи и медперсонал помогали мне. С жесткой бюрократией я не встречалась, но я встретилась с ней в Киеве. После полученной контузии я приехала на лечение в Киев, но меня не приняли, так как у меня нет киевской регистрации, и отправили в общую очередь. В первый день я так и не попала на прием, потому что у врача закончился прием, во второй день тоже не попала из-за большой очереди, в третий день я не пошла», – рассказала Людмила Демьяник.

Мария Берлинская, Людмила Демьяник и еще около 30 женщин – активистки движения ветеранок «Невидимый батальон». Вернувшимся с фронта женщинам они помогают с документами, получить переквалификацию и устроиться на работу. Например, обучают языкам, дают юридическое образование.

В АТО не найти отдельный туалет – ветеранка

В армии неравный доступ к должностям для женщин, хотя в октябре был принят соответствующий закон, рассказывает представитель организации ООН Женщины в Украине Анастасия Дивинская.

Сексуальное домогательства в ВСУ, сложности с продвижением по службе и реинтеграцией после службы

«Формами дискриминации и нарушения прав женщин является сексуальное домогательства и насилие в вооруженных силах. А также – сложности с продвижением по службе и сложности с реинтеграцией после прохождения ВСУ. Сейчас создано новое Министерство по делам ветеранов, и есть политическая воля, чтобы рассматривать эти вопросы», – считает Анастасия Дивинская.

В Украинской армии 25 тысяч женщин солдат и офицеров. Некоторые из них воспринимают как дискриминацию то, что на 8 марта между ними организовывают конкурсы красоты – в то время, как во время службы в АТО было тяжело найти отдельный туалет, рассказывают ветеранки.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)