Український стартап визнаний серед кращих в Ізраїлі

Український стартап AeroDrone (стартап – недавно створена компанія, бізнес якої побудований на основі інновацій чи інноваційних технологій ) потрапив у десятку переможців міжнародного ізраїльського конкурсу START Haifa. Протягом 5 днів, із 2 по 6 грудня, кращі стартапери з 11 країн світу представляли власні проекти і могли познайомитись із досвідом стартап-компаній Хайфи, а це і бізнес-центри, і академічні.

Український стартап AeroDrone був обраний кращим проектом ізраїльською стороною, зокрема посольством Ізраїлю в Україні за те, що сприяє покращенню екології, ринкових можливостей.

Шість років працювала команда українців над створенням безпілотного літака для сільського господарства, який розпилює засоби захисту рослин і мікродобрива безпосередньо з борту літака, яким керує автопілот.

«Коли літак прилітає на поле, він вмикає насоси, які подають засоби захисту на розпилювачі, тобто літак летить і розпилює їх, коли долітає до кінця поля, то вимикає і розвертається знову вздовж поля. Також розробили і систему моніторингу. Тобто, літак летить над полем, але замість розпилювачів і хімічних баків, у нього стоїть потужна камера, що автоматично знімає стан посівів, рослин. Потім це аналізується і фермерові видається довідка про ситуацію у полі, які бур’яни, шкідники, хвороби рослин, і вказується, які пестициди треба застосувати, щоб мінімізувати ризики», – каже засновник стартапу і керівник української компанії AeroDrone Юрій Педерій.

За його словами, саме екологічний чинник був основним при розробці проекту AeroDrone.

Екологічна складова найбільш важлива

«Трактор важкий і повільний, потрібно багато палива, води, 4-5 людей, а наші літаки більш економні, лише 2 оператори обслуговування. Екологічна складова найбільш важлива. Бо трактори у полі колесами ущільнюють грунт, нищать рослини, застосовують сотні літри води з пестицидами. Відтак більшість розчину йде в землю і забруднює підземні води, завдаючи шкоду довкіллю. І саме цей фактор нас змусив замислитись над застосуванням безпілотників у сільському господарстві», – зазначає Юрій Педерій.

Стартапи роблять світ кращим

Оскільки український стартап у десятці переможців конкурсу START Haifa, два представники компанії змогли протягом 5 днів ознайомитись із екосистемою Хайфи, зустрітись з ізраїльськими стартаперами, побувати в компаніях високих технологій, відвідати університет Техніон. До слова, випускники цього хайфського університету розробили чимало технологій, які успішно сьогодні використовуються. Тут створено спеціальний центр, який поєднує інвестора і студента. У підготовку стартапів ізраїльські інвестори вклали понад 300 мільйонів доларів.

Ізраїль називають стартап-країною, а їх є близько 6 тисяч, які працюють у різних галузях, велика частина спеціалізується на кібербезпеці. Останніми роками великі ІТ-компанії не лише активно співпрацюють і стежать за інноваційними винаходами маленьких фірм, тобто стартапів, але й і поглинають їх. До науки і винахідництва, зокрема у Хайфі, привчають із дитячих років, створюючи численні наукові майстерні (фаб-лаби) з технологічними лабораторіями, розумними дошками, 3D-принтерами, роботами, також у школі частими гостями є стартапери, керівники компаній.

Вони намагаються зробити світ кращим і комфортнішим

«Найголовніше, що об’єднує стартаперів, це те, що вони намагаються зробити світ кращим і комфортнішим, що розвивають людство. В Ізраїлі багато промислових кластерів з енергетики, навколишнього середовища, біотехнологій і медичних приладів, агротехнологій, водних ресурсів, безпеки та кібернетики, напівпровідників, 3D-друку та інших. Кожен із них може перетворитись у великі світові компанії», – наголосив український учасник конкурсу Start Haifa, менеджер компанії AeroDrone Євген Кузьмичов.

​Пріоритет – освіта і розумні люди

Якщо в Україні сьогодні найбільшою проблемою є відтік мізків з держави, то в Ізраїлі відбувається конкуренція «за людський розум» між містами всередині самої країни. За словами віце-мера Хайфи Давіда Еціоні, щоразу більше людей виїжджають працювати у Тель-Авів, де бачать для себе кращі перспективи і заробіток.

Ми хочемо більше зібрати стартапів і компаній у Хайфі

«Для мене важливо, щоб люди залишались у Хайфі. Закінчують університет Техніон і розумні люди переїжджають в Тель-Авів. Проблема в тому, що вони там і залишаються жити. Ми намагаємось залучати банки і компанії, щоб вони відкривали у Хайві відділення. Ми хочемо більше зібрати стартапів і компаній у Хайфі, щоб сприяти економічному розвитку міста. Основна наша діяльність – запропонувати базу для компаній, надавати місця, сприяти великим фондам, які можуть зайти і залучати стартапів в Хайфі. До речі, багато компаній, які були засновані в Україні, переїхали сюди. Багато ізраїльських підприємств співпрацюють з українськими сервісними ресурсними компаніями», – зауважив віце-мер Хайфи Давід Еціоні.

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Це позитивна картина того, коли все разом працює

Великий відсоток стартапів, які виграють міжнародний конкурс START Haifa, згодом стають успішними компаніями, наголосив представник Міністерства закордонний справ Ізраїлю Ран Натанзон.

«Хайфа є унікальним містом в Ізраїлі, можливо, про місто не чути так у новинах, як про Єрусалим чи Тель-Авів. У Хайфі академічні центри, потужні компанії і все це разом збудувало унікальну ментальність міста, що відображається у співжитті. Це позитивна картина того, коли все разом працює і цьому сприяє навколишнє оточення – гори і пляжі, все в одному місці», – каже Ран Натанзон.

Сьогодні ізраїльські стартапи використовують майданчики для виробництв в Китаї, Індії, чимало замовлень від ізраїльських компаній мають і українські фахівці, зокрема ті, які виконують технічну роботу.

Юрій Педерій переконаний, що потенціал України щодо розвитку стартапів дуже великий. А те, що він побачив і з чим ознайомився в Ізраїлі, перевищило його очікування.

В Україні багато талановитих людей та ідей

«Країна піклується про стартапи, забезпечує всім необхідним, щоб лиш працювали. Це було для мене відкриття і хотілося б, щоб в Україні таке було. Коли почали зустрічатись зі стартапами, зі всією екосистемою, яка побудована навколо стартап-людей, зрозумів, що вони працюють з великими обмеженнями, але це їх не зупиняє, а мотивує і стимулює, вони не здаються. Це те, що українські стартапи і лідери мають взяти за приклад. В Україні багато талановитих людей та ідей, але треба, щоб це було організовано і підтримано державою. Я вдячний Посольству Ізраїлю в Україну за таку чудову нагоду познайомитись з ізраїльським досвідом», – наголосив український учасник START Haifa Юрій Педерій.

Кожен стартап-офіс у Хайфі чи Тель-Авіві вражає оригінальним дизайном, його створюють так, щоб атмосфера сприяла до творчості, щоб працювалось зручно і було по домашньому затишно.