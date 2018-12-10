Український стартап визнаний серед кращих в Ізраїлі

Український стартап AeroDrone (стартап – недавно створена компанія, бізнес якої побудований на основі інновацій чи інноваційних технологій ) потрапив у десятку переможців міжнародного ізраїльського конкурсу START Haifa. Протягом 5 днів, із 2 по 6 грудня, кращі стартапери з 11 країн світу представляли власні проекти і могли познайомитись із досвідом стартап-компаній Хайфи, а це і бізнес-центри, і академічні.
Український стартап AeroDrone був обраний кращим проектом ізраїльською стороною, зокрема посольством Ізраїлю в Україні за те, що сприяє покращенню екології, ринкових можливостей.
Шість років працювала команда українців над створенням безпілотного літака для сільського господарства, який розпилює засоби захисту рослин і мікродобрива безпосередньо з борту літака, яким керує автопілот.
«Коли літак прилітає на поле, він вмикає насоси, які подають засоби захисту на розпилювачі, тобто літак летить і розпилює їх, коли долітає до кінця поля, то вимикає і розвертається знову вздовж поля. Також розробили і систему моніторингу. Тобто, літак летить над полем, але замість розпилювачів і хімічних баків, у нього стоїть потужна камера, що автоматично знімає стан посівів, рослин. Потім це аналізується і фермерові видається довідка про ситуацію у полі, які бур’яни, шкідники, хвороби рослин, і вказується, які пестициди треба застосувати, щоб мінімізувати ризики», – каже засновник стартапу і керівник української компанії AeroDrone Юрій Педерій.
За його словами, саме екологічний чинник був основним при розробці проекту AeroDrone.
Екологічна складова найбільш важливаЮрій Педерій
«Трактор важкий і повільний, потрібно багато палива, води, 4-5 людей, а наші літаки більш економні, лише 2 оператори обслуговування. Екологічна складова найбільш важлива. Бо трактори у полі колесами ущільнюють грунт, нищать рослини, застосовують сотні літри води з пестицидами. Відтак більшість розчину йде в землю і забруднює підземні води, завдаючи шкоду довкіллю. І саме цей фактор нас змусив замислитись над застосуванням безпілотників у сільському господарстві», – зазначає Юрій Педерій.
Стартапи роблять світ кращим
Оскільки український стартап у десятці переможців конкурсу START Haifa, два представники компанії змогли протягом 5 днів ознайомитись із екосистемою Хайфи, зустрітись з ізраїльськими стартаперами, побувати в компаніях високих технологій, відвідати університет Техніон. До слова, випускники цього хайфського університету розробили чимало технологій, які успішно сьогодні використовуються. Тут створено спеціальний центр, який поєднує інвестора і студента. У підготовку стартапів ізраїльські інвестори вклали понад 300 мільйонів доларів.
Ізраїль називають стартап-країною, а їх є близько 6 тисяч, які працюють у різних галузях, велика частина спеціалізується на кібербезпеці. Останніми роками великі ІТ-компанії не лише активно співпрацюють і стежать за інноваційними винаходами маленьких фірм, тобто стартапів, але й і поглинають їх. До науки і винахідництва, зокрема у Хайфі, привчають із дитячих років, створюючи численні наукові майстерні (фаб-лаби) з технологічними лабораторіями, розумними дошками, 3D-принтерами, роботами, також у школі частими гостями є стартапери, керівники компаній.
Вони намагаються зробити світ кращим і комфортнішимЄвген Кузьмичов
«Найголовніше, що об’єднує стартаперів, це те, що вони намагаються зробити світ кращим і комфортнішим, що розвивають людство. В Ізраїлі багато промислових кластерів з енергетики, навколишнього середовища, біотехнологій і медичних приладів, агротехнологій, водних ресурсів, безпеки та кібернетики, напівпровідників, 3D-друку та інших. Кожен із них може перетворитись у великі світові компанії», – наголосив український учасник конкурсу Start Haifa, менеджер компанії AeroDrone Євген Кузьмичов.
Пріоритет – освіта і розумні люди
Якщо в Україні сьогодні найбільшою проблемою є відтік мізків з держави, то в Ізраїлі відбувається конкуренція «за людський розум» між містами всередині самої країни. За словами віце-мера Хайфи Давіда Еціоні, щоразу більше людей виїжджають працювати у Тель-Авів, де бачать для себе кращі перспективи і заробіток.
Ми хочемо більше зібрати стартапів і компаній у ХайфіДавід Еціоні
«Для мене важливо, щоб люди залишались у Хайфі. Закінчують університет Техніон і розумні люди переїжджають в Тель-Авів. Проблема в тому, що вони там і залишаються жити. Ми намагаємось залучати банки і компанії, щоб вони відкривали у Хайві відділення. Ми хочемо більше зібрати стартапів і компаній у Хайфі, щоб сприяти економічному розвитку міста. Основна наша діяльність – запропонувати базу для компаній, надавати місця, сприяти великим фондам, які можуть зайти і залучати стартапів в Хайфі. До речі, багато компаній, які були засновані в Україні, переїхали сюди. Багато ізраїльських підприємств співпрацюють з українськими сервісними ресурсними компаніями», – зауважив віце-мер Хайфи Давід Еціоні.
Це позитивна картина того, коли все разом працюєРан Натанзон
Великий відсоток стартапів, які виграють міжнародний конкурс START Haifa, згодом стають успішними компаніями, наголосив представник Міністерства закордонний справ Ізраїлю Ран Натанзон.
«Хайфа є унікальним містом в Ізраїлі, можливо, про місто не чути так у новинах, як про Єрусалим чи Тель-Авів. У Хайфі академічні центри, потужні компанії і все це разом збудувало унікальну ментальність міста, що відображається у співжитті. Це позитивна картина того, коли все разом працює і цьому сприяє навколишнє оточення – гори і пляжі, все в одному місці», – каже Ран Натанзон.
Сьогодні ізраїльські стартапи використовують майданчики для виробництв в Китаї, Індії, чимало замовлень від ізраїльських компаній мають і українські фахівці, зокрема ті, які виконують технічну роботу.
Юрій Педерій переконаний, що потенціал України щодо розвитку стартапів дуже великий. А те, що він побачив і з чим ознайомився в Ізраїлі, перевищило його очікування.
В Україні багато талановитих людей та ідейЮрій Педерій
«Країна піклується про стартапи, забезпечує всім необхідним, щоб лиш працювали. Це було для мене відкриття і хотілося б, щоб в Україні таке було. Коли почали зустрічатись зі стартапами, зі всією екосистемою, яка побудована навколо стартап-людей, зрозумів, що вони працюють з великими обмеженнями, але це їх не зупиняє, а мотивує і стимулює, вони не здаються. Це те, що українські стартапи і лідери мають взяти за приклад. В Україні багато талановитих людей та ідей, але треба, щоб це було організовано і підтримано державою. Я вдячний Посольству Ізраїлю в Україну за таку чудову нагоду познайомитись з ізраїльським досвідом», – наголосив український учасник START Haifa Юрій Педерій.
Кожен стартап-офіс у Хайфі чи Тель-Авіві вражає оригінальним дизайном, його створюють так, щоб атмосфера сприяла до творчості, щоб працювалось зручно і було по домашньому затишно.
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