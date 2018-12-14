«Герої українського Донбасу» – так называется телевизионный цикл, отснятый творческой группой Аналитического центра «Фабрика мысли «Донбасс». Это мини-фильмы – истории о героях сопротивления, плена, которые и воевали, и были в оккупации, и помогали украинской армии. Первые фильмы из этого сериала журналистам презентовали их авторы и герои.

Тизер одного фильма об Игоре Козловском. О нем снято 2 серии.

​Единственный герой о котором создали 3 фильма – Владимир Жемчугов

Один герой – один фильм. Авторы избрали телевизионный формат, каждая передача 15-20 минут, чтобы как можно больше людей посмотрели эти фильмы. Для сериала «Герої українського Донбасу» уже снято и смонтировано 22 фильма. В фильмах представлены истории людей, которые принимали участие в войне, в сопротивлении, были в плену. Но есть и исключения, например, Владимир Жемчугов – единственный герой, о котором создали 3 фильма.

Настолько история Владимира Жемчугова масштабна – его партизанской борьбы, лена – что получилось три фильма

«Настолько история Владимира Жемчугова масштабна – история его партизанской борьбы, история плена, – что получилось три фильма. Сам наш герой из Красного Луча, организатор партизанского движения на Луганщине в 2014–2015 годах. Деятельность его партизанского отряда была сосредоточена на Луганщине. Затем он прошел травму, плен, пытки, реабилитацию. Трудно найти более яркого и сильного человека», – рассказывает о герое один из авторов сериала, руководитель Аналитического центра «Фабрика мысли ​Ткаченко

Герои фильмов убивают миф о «гражданской войне» в Украине – Джапарова

Герои фильмов своими рассказами, своими свидетельствами убивают миф, что в Украине идет «гражданская война» – ведь на то, чтобы привить эту идею, каналы России тратят миллиардные бюджеты, говорит первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова. Когда говорят правду, фэйк-пром России начинает буксовать, уверена она.

Эти фильмы убивают мифы про «гражданскую войну» на Донбассе, но если бы не поддержка Москвы этой войны никогда бы не было

«Эти фильмы отвечают миссии информационной интеграции Донбасса. Их цель, кроме того, что продвигать нарратив, что Донбасс это Украина – еще и убивать мифы, которые пытается развивать Россия. Это мифы про «гражданскую войну» на Донбассе, но если бы не поддержка Москвы, координация, помощь оружием, этой войны никогда бы не было», – отмечает Эмине Джапарова.

О наиболее ярких героях сделали по 2 фильма. Например, о Лилии Больбат, более известной как Лилия Украинская. Награждена знаком Народный герой Украины, сама выходец из Мариуполя. Волонтер, которая организовала сбор средств и доставку помощи ВСУ и добробатовцам.

Днем пошагаешь, а вечером хватаешь детей и вывозишь из квартиры, потому что начинаются обстрелы и близко от дома падают снаряды

«Когда танки идут на город, ты не просто волонтер, который помогает нашим военным – ты местный житель. Ты днем пошагаешь, а вечером хватаешь детей и вывозишь из квартиры, потому что начинаются обстрелы и близко от дома падают снаряды. Тяжело, потому что ты видишь, как местные жители страдают от этого. Сейчас тоже очень тяжело, потому что все что пережил – это огромная боль и посттравматический синдром», – говорит Лилия Больбат.

Премьера сериала – 20 декабря в кинотеатре «Жовтень», вход бесплатный

Снято также 2 передачи об Игоре Козловском, религиоведе, общественном деятеле, который прошел застенки и пытки боевиков группировки «ДНР». Узник совести – так называют Игоря Козловского сами авторы фильма. Пытки прекратились, как он сам рассказывает, когда заговорило посольство США. Сериал создан при содействии Национального фонда поддержки демократии НЭД, фонда развития СМИ посольства США в Украине и Мининформполитики.

20 декабря в 19:00 в киевском кинотеатре «Жовтень» состоится премьера сериала «Герої українського Донбасу». Авторы фильма приглашают всех желающих посмотреть первые 5 серий, 5 рассказов о героях войны и сопротивления. Вход бесплатный.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)