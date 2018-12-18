«Шлях свободи»: харківський художник показує, як змінилась Україна за 5 останніх років

У Києві відкрили виставку плакатів харківського художника Нікіти Тітова, яка розповідає про шлях, котрий довелося пройти Україні за п'ять останніх років.

25 робіт, представлених в експозиції, розповідають про війну, втрати та біль, але водночас показують, що українське суспільство змінилося.

«З одного боку – це експеримент для нас: організація мистецької виставки. Але колекція робіт Нікіти Тітова, створених під враженням подій у нашій країні, нагадують своєрідний репортаж про ці 5 років», – зазначає генеральний директор УНІАН «Укрінформ» Олександр Харченко.

«Це про те, як ми всі подорослішали, про те, як ми всі зрозуміли, що майбутнє країни залежить від нас», – так описує свої враження від виставки генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

На думку директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, роботи Нікіти Тітова є важливим нагадуванням про те, що війна триває. І не лише на фронті, а й в тилу, на інформаційному рівні. Художника він називає одним з тих воїнів, які і боронять Україну в цій інформвійні.

«Ці плакати вражають у друкованому вигляді навіть більше, ніж в електронному. Це важлива робота, яка наближає нас до перемоги», – зазначає В'ятрович.

Сам Нікіта Тітов дуже радий з того, що тепер його роботи усі охочі зможуть побачити не лише у нього на сторінці у Facebook, але і наживо.

Загалом за останні 5 років він створив понад 70 плакатів, перший – ще під час Майдану. Каже, що відчув тоді незворотність змін і те, що Україна більше ніколи не буде такою, якою була на той момент.

Загалом Нікіта Тітов зізнається, що більшість своїх плакатів робить «сам для себе». Зазвичай поштовхом стають якісь резонансні новини, повз які він не може пройти.

Однією зі своїх найбільш вдалих робіт він вважає плакат із надписом «війна/вільна».

«Чому? Бо усе, що відбувається зараз в країні, лише заради однієї мети: щоб Україна стала вільна і незалежна», – пояснює митець.

«Революція гідності, російська агресія, окупація Криму, війна на Донбасі: всі ці події вкладаються у п'ять років. Але вони стали визначальними. Ми навчилися брати відповідальність за країну – волонтери, воїни, реформатори. Ми дізналися, як це – підтримувати наших бранців у російському полоні. Потрібен талант митця, щоб описати, проговорити, показати нам самих себе, і нас – світові. Тож пропонуємо озирнутися на шлях свободи завдяки роботам Нікіти Тітова», – наголошують організатори виставки, серед яких Музей Революції Гідності, Центр досліджень визвольного руху, Український інститут національної пам'яті та «Укрінформ».

Експозицію, представлену в будівлі «Укрінформу», можна буде відвідати до 1 січня 2019 року.