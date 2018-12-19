С ноября в оккупированном Донецке растет цена на бензин. Еще ощутимее – на дизель (а именно им заправляют военную технику). В то же время, на подконтролньой Украине территории топливо, напротив, подешевело: к примеру, с начала ноября цена на А-95 в Украине снизилась на 8% (данные консалтинговой группы «А-95»). Какая динамика цен на топливо на оккупированной российскими гибридными силами территории? Пишет блогер из Донецка для Радио Донбасс.Реалии.

Перед так называемыми «выборами» главы группировки «ДНР» стоимость горючего в Донецке снизилась почти на 10% по сравнению с октябрем. Так, в начале ноября литр дизтоплива стоил 47 руб. (19,60 грн.). Цена 92-го бензина составляла 45 руб (18,80 грн.), 95-го – 48 руб (20 грн.), а 98-го – 52 руб. (21,70 грн.) Тогда еще «испольняющий обязанности» главы «ДНР» Денис Пушилин снизил налог на ввоз топлива до 50 долларов за тонну. Подконтрольная России администрация и в дальнейшем обещала жителям снижение цены. А некоторые донецкие экономисты в связи с этим даже прогнозировали снижение стоимости продуктов.

Но случилось все с точностью до наоборот. Уже в начале декабря почти на 15% относительно осенних подскочили цены на продовольственные продукты. Топливо на территории ОРДЛО тоже подорожало: ощутимее всего дизельное (к с слову, им заправляют военную технику) – на 6 руб. (2,50 грн.), бензин – на 1 рубль (40 украинских копеек).

Сейчас литр дизельного топлива донецким водителям в среднем обходится в 53 руб. (22,10 грн.). Стоимость А-92 составляет 46 руб. (19,20 грн.), 95-го – 49 руб (20,40 грн.), 98-го – 53 руб.(22,10 грн.)

При этом местные руководители пообещали, что незначительное повышение стоимости горючего не скажется на цене пассажирских перевозок. Однако, судя по предыдущим аналогичным подорожаниям, цены на перевозки после такого все-таки растут.

Подконтрольная Кремлю власть также теперь констатирует, что раз цена на бензин растет в России, то может подняться на 1-2 рубля и в Донецке. Ведь поставляется сюда топливо из России.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)