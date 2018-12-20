(Друкуємо мовою оригіналу)

Регулярные соревнования в Украине и Европе, тренировки шесть раз в неделю и правильное питание. Такой график у 17-летней Кристины Леоненко из Попасной Луганской области. Недавно в Литве на чемпионате Европы девушка установила рекорд Украины по жиму лежа в своей категории – пожала 57,5 килограмм и выиграла золото за троеборье. Сама Кристина выступает в весовой категории 43 килограмма.

Зал для занятий тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом находится в Попасной в здании дома культуры – это спортивное учреждение «Возрождение».

Большая, просторная комната с желто-синими стенами, штангами, стойками и прочим железом. Тренироваться тут начали еще в 70-х годах прошлого столетия и за это время в Попасной выросли десятки мастеров спорта и чемпионов международного уровня.

Одна из них – Кристина Леоненко. Длинные русые волосы, небольшой рост, белая блузка. Увидев Кристину, невозможно догадаться, что эта девушка способна поднимать вес больше себя самой.

В школе физкультуру не любила

Первый раз Кристина Леоненко пришла в зал два года назад – за компанию с подругой.

«Пришла и начала заниматься с палочкой. А потом, смотрю, зачем мне она нужна? Люди со штангой работают, и мне стало интересно. Так продолжила заниматься», – рассказывает девушка.

Родители сначала такому занятию не придали значения, но после года занятий поняли, что Кристина занялась спортом серьезно.

«Первый раз прийти было очень сложно. Я человек особо нелюдимий, для меня это была паника, стеснялась тоже, тяжело было. Первый свой день здесь очень запомнила, это такое события для меня было – начать заниматься железом!» – вспоминает Кристина.

В школе девушка физкультуру не любила и о спорте не думала вообще.

Сейчас, после двух лет тренировок, Кристина жмет лежа 62,5 кг, ее результат тяги штанги – 105 килограмм и присед со штангой на плечах – 82,5 килограмма.

Тренировки каждый день

В прошлом году Кристина окончила школу, но поступить в университет не смогла. Сейчас, кроме домашних забот с маленькими сестричками, девушка все свое время посвящает спорту.

Тренировки каждый день по два-три часа, кроме воскресенья. В зале Кристина нашла настоящих друзей, а по началу подруги не понимали ее увлечения.

«Многие говорили: «Зачем оно тебе надо? Что даст в жизни?» А я думаю, что даст хорошую перспективу и пример для многих людей. Я хочу показать, что есть те, которые могут больше, чем от них ожидают», – говорит Кристина.

Андрей Ивженко, тренер Кристины, рассказывает, что за последний год девушка выступала в Финляндии на чемпионате мира, где получила победу среди девушек.

Участвовала также в чемпионате Европы по жиму лежа во Франции.

До начала тренировок девушка никогда не была за границей. Теперь посещает по несколько стран в год.

Тренер говорит, что местные власти и Федерация пауэрлифтинга Украины помогают спортсменам финансово, поэтому с финансированием проблем нет.

Соревнования разного уровня происходят почти каждую неделю. Тогда спортсмены с Попасной садятся на дизель до Лисичанска, а оттуда едут дальше.

Следующие серьезные соревнования ждут Кристину в июне 2019 года в Швеции, где будет чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу. Там Ивженко надеется на рекорды мира от своих спортсменов.

Участники сборной Украины в Попасной и военные

Андрей Ивженко – мастер спорта международного класса, чемпион Украины и призер чемпионатов Европы. Занимается тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом с 1991 года. Сейчас готовится к чемпионату Европы среди мастеров спорта, который состоится в следующем году в Венгрии.

На вопрос, как воспитать чемпиона, отвечает четко – самое важное это желание спортсмена.

«Да, должны быть физические данные у спортсмена, но очень важно его желание стать чемпионом. Тренер дает правильное направление, но оба работают вместе. Чемпионство – это их общая цель», – говорит тренер.

Для занятий тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом, по словам Ивженко, нужно минимальное количество снаряжения. Главное – регулярность и упорство.

В попаснянском зале, кроме местных спортсменов, занимаются также военные. Над доской почета висит несколько флагов Украины с подписями солдат.

Начиная с 2015 года, через зал прошло очень много военных. Батальоны «Винница», «Кировоград». Вечерами приходят иногда по 20-30 человек. Много среди них наших друзей», – говорит Ивженко.

В Попасной сейчас живет два спортсмена со сборной Украины – 14-летняя Ольга Ивженко и Наталья Олейник, которая сейчас готовится к Чемпионату мира по пауэрлифтингу и Параолимпийским играм 2020 года.

Ивженко рассказывает, что на последних соревнованиях в Литве среди девушек сборная Украины заняла третье общекомандное место. Всего участвовали 29 стран.

Гимн Украины на таких чемпионатах тренера очень радует.

«Иногда кажется, что мне легче было бы самому выступать, чем смотреть, как это делают мои воспитанники. Вроде и знаешь, что от каждого ожидать, но волнуюсь больше, чем сами участники», – признается Ивженко.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)