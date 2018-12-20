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Донбас.Реалії | За чим в СРСР сумують росіяни
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20 Грудень 2018, Київ 17:45
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 20 грудня (карта)
20 Грудень 2018, 15:35
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
20
грудня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 20 грудня (карта)
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