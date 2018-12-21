«Газ» та «гальма» бізнесу в Україні

В Україні стало легше вести бізнес, судячи з міжнародних рейтингів. У Раді бізнес-омбудсмена пояснили, що в цьому є правда, але Україна могла би забезпечити кращі умови, зокрема для інвесторів.

Україна покращила свої позиції щодо ведення бізнесу на 3 сходинки – про це написали відомі українські медіа, посилаючись на рейтинг Forbes (Best Countries for Business). Посилання на сам перелік протягом дня не працювало. З інформації, передрукованої в ЗМІ, відомо, що Україна на 77-й позиції (торік була на 80-му). Чимало відомих економістів, яких Радіо Свобода просило прокоментувати подію, вперше чули про такий рейтинг.

Втім, раніше був опублікований рейтинг, на який часто посилаються і аналітики, і урядовці – Doing Business. За ним Україна в цьому році теж піднялася вгору – на 5 пунктів і посіла 71-шу сходинку.

Всі ці рейтинги мають схожий принцип складання – на підставі агрегованих показників, але загальна тенденція щодо ведення бізнесу в Україні дійсно покращилася, зазначають в Раді бізнес-омбудсмена. Це можна побачити по зверненнях, які направляють підприємці, розповідає заступник бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка.

У коментарі Радіо Свобода Тетяна Коротка розповіла про те, що підняло Україну в рейтингах

Про досягнення

1. Відбувається економічне зростання: помірне, а не революційне (як би всім хотілося), але воно зберігається, незважаючи на інші негативні фактори.

2. Покращилося регуляторне середовище

3. Відшкодування ПДВ та нова система реєстрації податкових накладних продемонстрували позитивну тенденцію і вирішення цього питання в Україні

«В той же час є проблемні питання зі старими реєстрами невідшкодованого ПДВ», –​ зауважує Тетяна Коротка.

4. Скоротилася кількість відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу за податковою тематикою, кількість податкових перевірок – відбувається зменшення тиску на бізнес.

«Поменшало звернень стосовно грубих порушень прав бізнесу, коли державні органи просто зневажають терміни розгляду документів, відповіді необґрунтовані дають – такого вже практично не існує. Навіть правоохоронці більш тонко і зваженіше працюють і більш ґрунтовно свою аргументацію висловлюють, коли приходять із обшуками і відповідними діями», – розповідає заступник бізнес-омбудсмена.

5. Ухвалене більш сучасне і ліберальне податкове законодавство, яке вступить в силу наступного року. Наразі є позитивні очікування

6. Спростилася система дозвільної документації в будівництві – стала більш прозорою і зрозумілою.

«В цілому дозвільні системи в Україні покращилися і питання, наприклад, ліцензійні вже не є болючими», – зазначає Тетяна Коротка.

7. Реформа децентралізації позитивно впливає на бізнес, окрім випадків, в яких громади не готові професійно до виконання повноважень.

​Про провали

1. Захист прав інвесторів в країні викликає занепокоєння. Якщо бізнес не може врегулювати питання, то звертається до національних судів, а також до міжнародних.

«Багато рішень, ухвалених на користь бізнесу, не виконуються в Україні і це питання зростає, з точки зору міжнародних судів взагалі підриває довіру до країни», – розповідає Тетяна Коротка.

2. Невирішені питання: підключення до електроенергії й інших інженерних мереж, там де є природні монополісти (підключення до водопостачання).

3. Погана ситуація із земельними питаннями, які не розблоковуються політично, зазначає заступник бізнес-омбудсмена.

4. Деякі повноваження державно-архітектурної будівельної інспекції передані на місця, як і деякі інші питання нагляду, коли місцеві органи влади не завжди спроможні якісно виконувати свої нові обов’язки.

«Місцеві органи влади впевнено виходять в лідери антирейтингу Ради бізнес-омбудсмена, як наглядові органи, так і колективні, які рішеннями рад ухвалюють антибізнес-рішення», – пояснює Тетяна Коротка.

5. Не завершена реформа децентралізації: не внесено змін до Конституції, які впроваджують інститут префектів, який мав би бути запобіжником від неправомірних рішень місцевих рад, не ухвалено законопроекту який регламентує порядок служби в органах місцевого самоврядування – про відбір, їхні обов’язки, дисциплінарну відповідальність, прозорість роботи, захист.

Це короткий перелік тих викликів, з якими підприємці стикаються і звертаються до офісу бізнес-омбудсмена за допомогою. Звісно, серед них є питання корупції, зокрема під час митного оформлення, але кількість цих звернень не зростає, зауважують у відомстві.

«Навіть не змінюючи законодавства, можна досягти покращення умов – підвищити дисципліну виконання наявних законів», – переконана заступник бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка.