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24 Грудень 2018, Київ 13:49
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 24 грудня (карта)
24 Грудень 2018, 13:02
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
24 грудня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 24 грудня (карта)
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