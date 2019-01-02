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02 Січень 2019, Київ 15:29
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 2 січня (карта)
02 Січень 2019, 15:11
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
2 січня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
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Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 2 січня (карта)
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