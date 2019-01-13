15-річна українка Дар'я Лопатецька виграла другий тенісний турнір поспіль в Гонконзі

489-а ракетка світу 15-річна українка Дар’я Лопатецька стала переможницею тенісного турніру серії ITF в Гонконзі з призовим фондом 25 тисяч доларів. У фінальному матчі українська тенісистка обіграла китаянку Ма Шуюе, що посідає 357-е місце в світовому рейтингу, з рахунком 6:4, 6:3. Про це повідомляє «Великий теніс України».

Минулого тижня Дар’я Лопатецька також стала чемпіонкою іншого турніру ITF на кортах Гонконгу. Українка виграла вже свій четвертий титул на дорослих турнірах.

Крім двох перемог у Гонконгу в 2019 році, вона перемагала в Антальї і Байє в 2018-му.

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За перемогу в Гонконзі Лопатецька отримає 51 очко в рейтинг, але зміни в ньому відобразяться тільки через два тижні. Українка підніметься відразу на 186 місць і стане 303-ю ракеткою світу. Це буде новий рекорд в її професійній кар’єрі.