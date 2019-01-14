Китайский подрядчик до 2023 года обязуется построить два котла, которые будут работать на самом низкосортном угле. Это новая для Украины технология – «циркулирующего кипящего слоя», ее внедрят на Славянской ТЭС. Это будет стоить бюджету более 19 миллиардов гривен. Почему новые тепловые генерации строятся именно на этой ТЭС, и коснется ли модернизация других электростанций – в нашем материале.

Государство получит два блока по 330 Мвт, которые отвечают европейским требованиям по охране окружающей среды, утверждают эксперты акционерного общества «Донбасенерго». Эта компания заказала у китайского производителя Dongfang Electric International Corporation два энергоблока для своей Славянской ТЭС. Выбор подрядчика проходил на платформе Prozorro.

В Боснии Dongfang недавно построил аналогичный блок, заказчик остался доволен, рассказывает инвестиционный директор акционерного общества «Донбасенерго» Виталий Коваленко.

В топке не образуется двуокись азота. Котел с ЦКС имеет возможность сжигать уголь более низкого качества, и шламы

«Технология циркулирующего кипящего слоя (ЦКС). За счет того, что в топке температура горения не больше 900 градусов, не образуется двуокись азота. Второе: котел с ЦКС имеет возможность сжигать уголь более низкого качества, то есть не обогащенный, а рядовой. У нас будет возможность сжигать уголь самого низкого качества, в том числе, и шламы, которые накапливались в больших объемах»

Эксперты рассказывают, что Славянская ТЭС выдает электроэнергию сразу в три энергосистемы: Донбасскую, Днепровскую и Северную. К тому же, на электростанции была свободная площадка, которая полностью подходила по размерам для строительства нового энергоблока – это и стало причиной выбора объекта инвестиций, утверждают в «Донбасенерго». По итогам активных торгов, цена заказа у победителя оказалась на 10% ниже ожидаемой (в 21 миллиард гривен) и составила 19 миллиардов гривен.

В Китае подобных блоков ЦКС более 100. В Украине – лишь один, и тот остался на Старобешевской ТЭС. Три электростанции – Старобешевская, Зуевская и Луганская – оказались на оккупированной российскими гибридными силами территории. Электростанции, которые остались под контролем Украины – а не только Славянская ТЭС – все требуют модернизации, утверждает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Украинские электростанции отработали свой ресурс, уровень износа основных мощностей 90%

«Украинские электростанции все без исключения требуют капитальной модернизации. Потому что все угольные станции отработали свой ресурс, уровень износа основных мощностей 90%. Есть такая беда как отсутствие в стране энергетической стратегии. Наша стратегия все еще остается документом на бумаге», – говорит Харченко.

Строительство энергоблока на Славянской ТЭС было одобрено правительством еще в 2012 году. С тех пор потребность в генерации, работающей на низкосортном газовом угле, возросла, антрацит недоступен, на контролируемых шахтах добывают газовый уголь. Но радикальных изменений в стратегию модернизации энергетики так и не внесли, считает руководитель программ аналитического центра Dixi group Роман Ницович.

Мы должны идти либо к закрытию парка изношенных ТЭС, либо к их радикальной модернизации. Не решено, за чей счет будет проводиться эта модернизация?

«Когда мы говорим, что будет более эффективное сжигание, более эффективное использование мощностей, то это означает, что мы будем эффективней использовать энергоресурс. Мы должны идти либо к закрытию парка изношенных ТЭС, либо к их радикальной модернизации. До сих пор не решено финансирование, за чей счет будет проводиться эта модернизация», – отмечает Роман Ницович.

«Донбасенерго» и Славянская ТЭС на четверть принадлежит государству. Еще 61% его акций ранее контролировали Александр Янукович, старший сын экс-президента Виктора Януковича, и Игорь Гуменюк. Однако в июле 2018 года собственником этого пакета стал народный депутат от БПП Максим Ефимов. Но руководство компании утверждает: то, кому принадлежат активы, не имело значения при выборе объекта для реконструкции.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)