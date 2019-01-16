Наблюдатели нашли две мины на воротах шлюза Мироновского водохранилища в Донецкой области, утверждает в своем отчете миссия ОБСЕ. К патрулю международной миссии подошел человек в камуфляже и сообщил о заминированном шлюзе; в штабе объединенных сил отрицают, что информацию о мине сообщил их служащий. На место вероятной находки отправилась инженерная группа ВСУ – изучить обстоятельства. Чем чреват возможный подрыв шлюза?

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В своем отчете миссия ОБСЕ описала взрывные устройства, которые патруль обнаружил на воротах шлюза Мироновского водохранилища. Это водохранилище на реке Лугань (бассейн Северского Донца) в Бахмутском районе Донецкой области.

Наблюдатели видели две квадратные деревянные коробки темно-зеленого цвета (с присоединенными проводами), прикрепленные к воротам шлюза

В отчете миссии говорится о двух деревянных ящиках: «Наблюдатели впервые видели две квадратные деревянные коробки темно-зеленого цвета (с присоединенными проводами), прикрепленные к металлическим воротам шлюза на северной стороне Мироновского водохранилища и недалеко от блокпоста Вооруженных сил Украины, расположенного вблизи населенного пункта Роты (подконтрольный правительству, 66 км к северо-востоку от Донецка). Невооруженный военнослужащий сообщил команде Миссии о наличии взрывоопасных предметов на шлюзе».

О личности того, кто сообщил о минах на шлюзе патрулю ОБСЕ, ничего не известно. Это мог быть и посторонний человек, одетый в камуфляжную форму вооруженных сил, которую можно приобрести в свободной продаже, заявили в штабе Операции объединенных сил. На место отправилась инженерная группа, сообщил начальник пресс-центра объединенных сил Виталий Саранцев.

Мины нашли на шлюзах водохранилища, которое было создано для охлаждения Мироновской ТЭС, оно находится на подконтрольной Украине территории. Ниже по течению населенных пунктов нет, и поэтому в случае прорыва затопления быть не могло, да и площадь водохранилища не так велика, чтобы оно могло затопить населенные пункты, считает Виталий Саранцев.

Мощностей этого водохранилища, даже в случае чрезвычайной ситуации, не хватит, чтобы причинить ущерб местному населению

«Полезная площадь, рабочий объем этого водохранилища не настолько угрожающие, чтобы могли повредить какому-либо населенному пункту, находящемуся рядом. Мощностей этого водохранилища, даже в случае чрезвычайной ситуации, не хватит для того, чтобы причинить ущерб местному населению. Объединенные силы контролируют всю линию соприкосновения, и готовы ко всем рискам и угрозам», – отметил Саранцев.

Также в своем последнем отчете наблюдатели ОБСЕ заявили, что с помощью БПЛА дальнего радиуса действия, просмотрев оккупированные районы, обнаружили 21 танк. То есть, это вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)