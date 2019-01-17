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17 Січень 2019, Київ 21:53
Важливе на Свободі

СБУ задержала депортированную из России пропагандистску, которая выступала против Украины

Елена Бойко

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СБУ задержала журналистку Елену Бойко (настоящая фамилия Вищур), которую накануне выдворили из России. Бойко агитировала за сепаратизм на Донбассе, но тем не менее, когда уехала в Россию – была оттуда экстрадирована. Ее арестовали украинские спецслужбы прямо на границе. Елена занималась журналисткой деятельностью во Львове, Донецке и в столице России, Москве.

Преображенский суд Москвы признал Елену Бойко (Вищур) виновной в нарушении правил пребывания на территории России, оштрафовал на 5000 рублей и выдворил за пределы государства. Суд установил, что Бойко незаконно находилась в России с лета 2016 года.

На границе Елену Бойко 16 января задержали украинские пограничники и офицеры СБУ. Оказалось, что с 14 декабря 2018 года ее объявили в розыск, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание.

Следствие велось по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Начиная с 2014 года, задержанная распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала вражду между украинцами, публично призвала к нарушению территориальной целостности Украины, прокомментировала спикер СБУ Елена Гитлянская.

Те, кто остаются в России, пусть учитывают, что ими попользуются и также могут выбросить
Елена Гитлянская

«Если по этому человеку было уголовное производство, и она была в розыске, то было очевидно, что она будет задержана, как только пересечет украинскую границу. Процедура такая, что если человек в розыске и его обнаруживает любой правоохранительный орган, то он ее задерживает. А поскольку она объявлена в розыск в Украине, то ее передали нам. Те, кто остается в России, пусть учитывают, что ими попользуются и также могут выбросить», – отметила Гитлянская.

Задержанная раньше работала в львовском коммунистическом издании «Галицкий ястреб», со своими коллегами она устраивала провокационные акции, чтобы спровоцировать гнев жителей Львова, рассказывает журналист Владимир Рыхлицкий.

Снимали провокационные ролики: они из Львова работали на картинку для российских СМИ
Владимир Рыхлицкий

«Снимали провокационные ролики: с красным коммунистическим флагом выходили на советские праздники 1, 9 мая. Они пытались спровоцировать людей, чтобы их обидели, бывало, и побили, а потом про это писали российские СМИ. То есть они из Львова работали на картинку для российских СМИ», – говорит Рыхлицкий.

Елена Бойко в своем резюме утверждает что закончила факультет журналистики Львовского университета имени Ивана Франко в 1987 году. Владимир Рыхлицкий, ссылаясь на свои источники в милиции, утверждает, что на самом деле в это время она отбывала наказание в Качановской колонии №54 в Харьковской области за кражу. Якобы Бойко была арестована Червоноградским ГУВД Львовской области 10 октября 1983 года и освобождена в октябре 1987 года.

В августе 2015 года, Елена Бойко (Вищур), выехав на временно оккупированную часть Донбасса, а впоследствии и в Россию, в средствах массовой информации продолжала призывать к изменению границ территории Украины.

В России работала на телеканале АNNA (агитировал против Украины), в оккупированном Донецке организовала миссию «Крылья», занималась сбором средств для вооруженных боевиков.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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