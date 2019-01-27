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27 Січень 2019, Київ 13:29
Новини | Події

Українки на турнірі в Чехії здобули два перші місця у стрибках у висоту

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Українські висотниці Ярослава Магучих і Катерина Табашник показали рекордні результати на турнірі в чеському місті Хусточепі.

Українки посіли два перших місця, повідомляють спортивні сайти.

17-річна Ярослава Магучих підкорила 1,99 метра, й таким чином побивши свій особистий рекорд.

Цей результат дозволив Магучих оновити власний рекорд Європи U-20 у приміщенні і повторити світовий рекорд U-20, який належить американці Вашти Каннінгем.

А Катерина Табашник впевнено дійшла до 1,91 метра, потім підкорила ще дві відмітки – 1,94 метра і 1,97 метра, а з першої спроби встановила новий особистий рекорд – 1,99 метра і стала чемпіонкою змагань.

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