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27 Січень 2019, Київ 15:01
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 27 січня (карта)
27 Січень 2019, 13:26
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
27 січня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
UKRAINE – ENGLISH Map: The situation in a combat zone at Donbas, 27Jan2019
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 27 січня (карта)
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