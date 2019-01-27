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27 Січень 2019, Київ 15:01
Війна на Донбасі

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 27 січня (карта)

Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 27 січня 2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться ТУТ
UKRAINE – ENGLISH Map: The situation in a combat zone at Donbas, 27Jan2019
1 UKRAINE – ENGLISH Map: The situation in a combat zone at Donbas, 27Jan2019
Мапа англійською мовою
2 Мапа англійською мовою

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