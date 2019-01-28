Російська тактика «фальшивих прапорів» у дії (світова преса)

Британський часопис The Guardian розглядає зв’язки з Росією європейських крайніх правих на прикладі підпалу Угорського культурного центру в Ужгороді. Іспанське видання El Pais пише про застосування Росією тактики Радянського Союзу в новому історичному контексті. Шотландська газета Daily Record повідомляє про гостру критику з боку легендарного українського тренера на адресу молодого футболіста львівських «Карпат» перед можливим переходом його до провідного клубу Шотландії.

Британський часопис The Guardian публікує статтю «Судова справа щодо польських крайніх правих виводить на поверхню тактику «фальшивих прапорів». Лондонське видання нагадує про змову трьох польських екстремістів та німецького журналіста зі зв’язками з ультраправою партією «Альтернатива для Німеччини», а також з певною кількістю дружніх до Кремля російських медіа агенцій.

Завданням поляків було, як пише газета, здійснити операцію з «вивішування фальшивих прапорів» у Західній Україні шляхом підпалу Угорського культурного центру, аби все вказувало на те, що це справа рук українських націоналістів.

Головною стороною, яка зискала б з усього цього була б Росія. А вже нині, як додає британський часопис, у залі суду у Кракові, було оприлюднено нові деталі цієї справи. Польський ультраправий активіст Міхал Прокопович повідомив суду, що німецький журналіст Мануель Охзенрайтер, який має зв’язки у Росії і працював радником депутата Бундестаґу Маркуса Фронмаєра, заплатив йому 1500 євро за здійснення цієї операції.

Прокоповичу загрожує 12 років ув’язнення за звинуваченнями у тероризмі, проте польський суд так і не висунув звинувачень проти Охзенрайтера, який відкидає свою причетність.

Втім, лондонське видання зазначає, що увага до Охзенрайтера цілком йморівно концентруватиметься на його численних зв’язках з Росією. Він регулярно відвідував підтримуваний Кремлем канал RT і погоджувався у програмах каналу з точкою зору Кремля на війну в Україні.

Охзенрайтер також бував на контрольованих проросійськими сепаратистами теренах сходу України, де він був «спостерігачем» на визнаних міжнародною спільнотою протизаконними виборах у так званій «ДНР».

На додаток Охзенрайтер вів колонку прокремлівського аналітичного центру «Катехон», яким керує російський фінансист Костянтин Малофеєв, якого, у свою чергу, звинувачують у підтримці проросійських бойовиків на сході України і фінансуванні крайньоправих у Європі.

Тим часом німецькі засоби інформації повідомили, що слідчі у Німеччині відкрили справу щодо «помічника депутата Бундестаґу», проте відмовились підтвердити, що йдеться про Охзенрайтера. На додаток, німецький журналіст також мав довготривалі зв’язки з польськими крайньоправими, зокрема з лідером проросійської партії «Змяна» Матеушем Піскорським, якого було затримано 2016 року за підозрою у веденні шпигунської діяльності на користь закордонних держав, зокрема, Росії та Китаю.

Повертаючись до справи підпалу польськими крайньоправими Угорського культурного центру в Ужгороді, британський часопис наводить слова міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, який каже, що цей випадок постає ілюстрацією цілої заплутаності і масштабів гібридних методів Росії.

«Знайома тактика фашистсько-російської вісі. Якщо ви підтримуєте або «поважаєте» Brexit, ви дієте згідно з їхньою програмою»

Іспанське періодичне видання El Pais містить матеріал «Росія продовжує використовувати методи СРСР для контролю влади».

У статті згадується американський історик і журналіст Енн Епплбом, а також її книга «Червоний Голод. Війна Сталіна проти України», яку було видано в іспанському перекладі. Часопис вказує, що український Голодомор був результатом продуманого і злочинного політичного рішення.

Тим часом Енн Епплбом відвідала Мадрид і виступила з промовою, у якій висловила занепокоєння крайньоправими так само як і крайньолівими тенденціями у світовій політиці, розглянувши драму, яка нині розгортається у Венесуелі, а також тактику нинішніх російських керівників, які використовують ті самі методи, що й керівництво колишнього СРСР.

Епплбом додає, що Росія зараз керується людьми, які захоплюються, а також навіть імітують СРСР, використовуючи поведінку радянської доби для контролю і збереження влади, застосовуючи все це у новому контексті.

El Pais, повертаючись до книги Епплбом про Голодомор, пише, що Радянський Союз впродовж років намагався приховати ту жахливу сторінку історії.

«Голодомор в Україні був продуктом свідомого і злочинного політичного рішення»

​Часопис Шотландії Daily Record друкує статтю «Мар'яна Шведа буквально роздерли на шматки перед переходом до «Селтіка» внаслідок критики його працездатності з боку легенди українського футболу».

Тут йдеться про доволі ймовірний перехід українського нападника футбольного клубу «Карпати» (Львів) до провідного клубу першості Шотландії «Селтік». І саме у світлі цього доволі помітного трансферу, молодий український футболіст зазнав гострої критики від, як подає шотландське видання, легендарного українського тренера Мирона Маркевича.

Газета зазначає, що Маркевич вважає, що Швед не достатньо наполегливо працює. Все це відбувається на тлі того, що тренер «Селтіка» Брендан Роджерс вже підтвердив високий шанс того, що чемпіони Шотландії підпишуть контракт на 1,75 мільйона фунтів стерлінґів з молодим українським футболістом зі Львова.

Газета додає, що Мар’ян Швед розглядається в Україні як надзвичайно талановитий гравець, а також його вже було залучено до виступів за збірну України у листопаді минулого року.

Daily Record водночас вказує, що за умов цього усього, власне, Мирон Маркевич, який колись тренував збірну України, аж ніяк не у захопленні від Шведа. Як на Маркевича, Мар’ян Швед, будучи молодим футболістом, мусить постійно доводити своє місце на полі і свої якості гравця, якщо він планує грати за провідний клуб.

Уславлений український тренер вважає, що Швед недопрацьовує у команді, не бореться достатньо за м’яч і не докладає всіх зусиль на полі. Забивати голи і вимагати за це привітань, це ще далеко не все, як на Маркевича.

Український фахівець каже, що Мар’ян багато часу просто стоїть на полі, що, на його думку, неприпустимо для гравця, який бажає стати зіркою. Маркевич додає, що спостерігав за Шведом по тому, як він дістав свій перший виклик у збірну у товариській грі проти Туреччини.

І саме після цього, український тренер переглянув наступний матч львівських «Карпат», у якому Швед вже не докладав жодних зусиль, спочиваючи на лаврах гравця збірної.

За словами Маркевича, Швед вже знав, що з викликом до збірної перед ним відкривається перспектива підписання вигідного контракту з великим клубом. Відтак, як на Маркевича, Швед просто припинив бігати на полі, знаючи, що вже досяг виклику до збірної і може дещо відпочити.

За словами Мирона Маркевича, все це свідчить про хибне ставлення молодого українського гравця до його обов’язків на полі.

«Мар'яна Шведа буквально роздерли на шматки перед переходом до «Селтіка» внаслідок критики його працездатності з боку легенди українського футболу»



