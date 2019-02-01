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Главный военный прокурор Анатолий Матиос озвучил, как он выразился в эфире канала 112, «большую тайну для всей страны» – о том, что разработан научный механизм выявления людей, которые организовывали псевдовыборы и собирали налоги для группировок «ЛДНР». Реально ли это? И что думают об этом рядовые украинцы?

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предлагает «отделить» жителей ОРДЛО, вынужденно живущих в оккупации, от тех, кто сознательно пошел на сотрудничество с оккупационной администрацией, с помощью «детектора лжи». По его словам, это станет возможным благодаря разработанной в Одессе программе.

В Одессе разработана программа по принципу прохождения полиграфа

​«Открою сегодня большую тайну для всего государства. Сейчас в Одессе​ на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа​, где на компьютере любой сознательной человек по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ – говорит искренне или не искренне», – заявил Анатолий Матиос.​

​Как и стоило ожидать, это заявление Матиоса стало почвой для витка пророссийской пропаганды. «Украина семимильными шагами движется в сторону оруэлловского «1984» – нагнетают пророссийские агитаторы в пабликах Донецка и Луганска. О «преступном режиме Киева» рассуждает в сепаратистских соцсетях и беглый премьер Николай Азаров.

​Но разговоры о полиграфе – только личная инициатива Анатолия Матиоса, говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Таким образом коллаборанта установить невозможно. К тому же, в законодательстве нет такой нормы – проверка на полиграфе. Выявлять и привлекать к ответственности коллаборантов будут по-другому. По закону «Про освобождение от ответственности за события в отдельных районах Луганской и Донецкой областей» (он принят, но еще не подписан), наказывать будут только за тяжкие и особо тяжкие преступления. Всех остальных будут отпускать. Но тем не менее, эти люди должны будут обратиться в правоохранительные структуры. И уже по сопоставлению их показаний будут выявлять тех, кого нужно судить.

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Не убивал, не пытал. Но через некоторое время придет следующий, его спросят, у вас служил такой-то? Да, он там убил гражданского

​«Например, придет один и скажет, что служил там в 6 взводе 5 батальона. Охранял склады. Не принимал участия в боях. Не убивал, не пытал. Но мы понимаем, что через некоторое время придет следующий. Такой же. Его спросят, а у вас там служил такой-то? Да, служил. А было что-то с ним? Да, он там убил гражданского, например. Ну так и раскручиваются эти дела», – рассказал Юрий Грымчак.

Мы спросили прохожих на улице Киева: что они думают о предложении Анатолия Матиоса проверять жителей ОРДЛО на полиграфе?

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Нужно доверять, украинцы и на той, и на той стороне

​– Я не знаю, реально ли это? Это же каждого человека проверять? Наверное, нужно все-таки доверять. Потому что украинцы и на той, и на той стороне​».

Пусть сначала проверят Генпрокуратуру

​– Пусть сначала проверят Генпрокуратуру на коррупцию. Если все чисты, то пускай проверяют жителей Донецка.

Это не совсем этично, но нужно

​– Может, это не совсем этично, но это нужно. У нас же война​».

– Думаю, это правильно. Потому, что они ездят туда-сюда. Делают какие-то свои дела. Но в тоже время, мне кажется, они выполняют роль связных.

– Я думаю, что это слишком трудоемко, лишнее и вообще глупость​. Переселенцы и так потерпевшие, не нужно их еще и нагружать прохождением полиграфа.

​Это сложно и дорого. И в уголовных делах не будет доказательством – юрист

​Проверить всех на полиграфе – нереально, считает глава организации «Простір можливостей», юристка Ирина Лоюк. Профессионалов, которые могут это сделать, в Украине очень мало. И стоит это очень дорого. А если делать это с не профессионалами, то полученная информация будет неправдивой. Никакого толку от этого не будет и с точки зрения доказательной базы.

Я не вижу этому никакого адекватного обоснования

​«Полиграф не может служить доказательством в криминальном производстве. Я не вижу этому никакого адекватного обоснования​. И не представляю, зачем это делать. Кроме того, что потратить деньги непонятно на что», – рассказала Ирина Лоюк.

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В борьбе с коллаборантами, по мнению Ирины Лоюк, нужно использовать мировой опыт. В частности, во многих странах создавались «комиссии правды», которые собирали фактические данные из разных источников, и на этом делали выводы.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)