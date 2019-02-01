(Друкуємо мовою оригіналу)
Главный военный прокурор Анатолий Матиос озвучил, как он выразился в эфире канала 112, «большую тайну для всей страны» – о том, что разработан научный механизм выявления людей, которые организовывали псевдовыборы и собирали налоги для группировок «ЛДНР». Реально ли это? И что думают об этом рядовые украинцы?
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предлагает «отделить» жителей ОРДЛО, вынужденно живущих в оккупации, от тех, кто сознательно пошел на сотрудничество с оккупационной администрацией, с помощью «детектора лжи». По его словам, это станет возможным благодаря разработанной в Одессе программе.
В Одессе разработана программа по принципу прохождения полиграфаАнатолий Матиос
«Открою сегодня большую тайну для всего государства. Сейчас в Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа, где на компьютере любой сознательной человек по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ – говорит искренне или не искренне», – заявил Анатолий Матиос.
Как и стоило ожидать, это заявление Матиоса стало почвой для витка пророссийской пропаганды. «Украина семимильными шагами движется в сторону оруэлловского «1984» – нагнетают пророссийские агитаторы в пабликах Донецка и Луганска. О «преступном режиме Киева» рассуждает в сепаратистских соцсетях и беглый премьер Николай Азаров.
Но разговоры о полиграфе – только личная инициатива Анатолия Матиоса, говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Таким образом коллаборанта установить невозможно. К тому же, в законодательстве нет такой нормы – проверка на полиграфе. Выявлять и привлекать к ответственности коллаборантов будут по-другому. По закону «Про освобождение от ответственности за события в отдельных районах Луганской и Донецкой областей» (он принят, но еще не подписан), наказывать будут только за тяжкие и особо тяжкие преступления. Всех остальных будут отпускать. Но тем не менее, эти люди должны будут обратиться в правоохранительные структуры. И уже по сопоставлению их показаний будут выявлять тех, кого нужно судить.
Не убивал, не пытал. Но через некоторое время придет следующий, его спросят, у вас служил такой-то? Да, он там убил гражданскогоЮрий Грымчак
«Например, придет один и скажет, что служил там в 6 взводе 5 батальона. Охранял склады. Не принимал участия в боях. Не убивал, не пытал. Но мы понимаем, что через некоторое время придет следующий. Такой же. Его спросят, а у вас там служил такой-то? Да, служил. А было что-то с ним? Да, он там убил гражданского, например. Ну так и раскручиваются эти дела», – рассказал Юрий Грымчак.
Мы спросили прохожих на улице Киева: что они думают о предложении Анатолия Матиоса проверять жителей ОРДЛО на полиграфе?
Нужно доверять, украинцы и на той, и на той стороне
– Я не знаю, реально ли это? Это же каждого человека проверять? Наверное, нужно все-таки доверять. Потому что украинцы и на той, и на той стороне».
Пусть сначала проверят Генпрокуратуру
– Пусть сначала проверят Генпрокуратуру на коррупцию. Если все чисты, то пускай проверяют жителей Донецка.
Это не совсем этично, но нужно
– Может, это не совсем этично, но это нужно. У нас же война».
– Думаю, это правильно. Потому, что они ездят туда-сюда. Делают какие-то свои дела. Но в тоже время, мне кажется, они выполняют роль связных.
– Я думаю, что это слишком трудоемко, лишнее и вообще глупость. Переселенцы и так потерпевшие, не нужно их еще и нагружать прохождением полиграфа.
Это сложно и дорого. И в уголовных делах не будет доказательством – юрист
Проверить всех на полиграфе – нереально, считает глава организации «Простір можливостей», юристка Ирина Лоюк. Профессионалов, которые могут это сделать, в Украине очень мало. И стоит это очень дорого. А если делать это с не профессионалами, то полученная информация будет неправдивой. Никакого толку от этого не будет и с точки зрения доказательной базы.
Я не вижу этому никакого адекватного обоснованияИрина Лоюк
«Полиграф не может служить доказательством в криминальном производстве. Я не вижу этому никакого адекватного обоснования. И не представляю, зачем это делать. Кроме того, что потратить деньги непонятно на что», – рассказала Ирина Лоюк.
В борьбе с коллаборантами, по мнению Ирины Лоюк, нужно использовать мировой опыт. В частности, во многих странах создавались «комиссии правды», которые собирали фактические данные из разных источников, и на этом делали выводы.
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