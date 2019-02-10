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10 Лютий 2019, Київ 16:38
Суспільство

В’єтнамський шанувальник армії України про російсько-українську війну

Ван Т. Пхам, В'єтнам, який вболіває за українське військо

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Ван Т. Пхам народився і мешкає у В’єтнамі, викладає англійську мову як другу іноземну мову – і носить камуфляж з правором України. Кілька українців, які відпочивали у В’єтнамі, звернули на нього увагу, а кореспондентка Радіо Свобода зв’язався з Ван Т. Пхамом через соціальну мережу Facebook, й поцікавилась, чому Пхам зацікавився далекою і незнайомою йому країною та її оборонцями.

– Моє перше знайомство з Україною пов’язано з футболом: у 2004 році по телебаченню у новинах передавали про клуб «Динамо» Київ, який брав участь у Лізі європейських чемпіонів. Дотепер, я не маю друзів в Україні, спілкуюся, як і з вами, з кількома особами у соціальній мережі Facebook. Української атрибутики також не маю. Я родом з провінції Донг Наї, це південь В’єтнаму.

– А звідки тоді інтерес до українського війська?

– Звучить дивно, але це правда: спершу був інтерес до автомата Калашникова, 1974 року випуску (АКС 74У), та до військової форми західного зразку.

Я дізнався, що нині існує військо, невелике за чисельністю, яке бореться проти значно більшої армії

Я граю у тактичну мережеву гру, яку виробляють у Південній Кореї та в якій серед пропонованої автоматичної зброї є АКС, який має високу точність. Я почав шукати, хто у світі використовує цю зброю у військових конфліктах і з’ясував, що і цю автоматичну зброю, і західний камуфляж використовували українські бійці зі Збройних сил та добровольчих з’єднань України у перші місяці конфлікту на сході України.

Так я дізнався, що нині існує військо, невелике за чисельністю, яке бореться проти значно більшої армії, російської.

– Що ви знаєте тепер про російсько-український збройний конфлікт?

– Знаю, що росіяни ввели частину свого війська на схід України, маю змогу дізнаватись про події на фронті завдяки тому, що я почав вчити російську мову, як би дивно це не було, я фанат мов, які вивчаю або вивчав, незалежно від того, до якого політичного «тла» вона належить (за винятком китайської та декількох азійських мов).

В'єтнамець Ван Т. Пхам
В'єтнамець Ван Т. Пхам

На жаль, мені здається, що моя рідна держава – В’єтнам – дещо про-російська. Але сучасні ЗМІ дають мені змогу бачити або читати, що відбувається в Україні, я можу казати про кілька джерел. Хоча перші повідомлення про Україну були подані з проросійських позицій, це були зведення про бойові дії (на Донбасі – ред.), ведучі звинувачували Київ у тому, що він нібито не підтримує національний мир.​

– Яким ви бачите російсько-український конфлікт?

Агресивний загарбник увів свої сили до вас без офіційного оголошення війни

– Тепер я вже знаю наступне: війна Росії з Україною – це серйозний, критичний конфлікт, який можна розглядати як чергову Холодну війну. І це справді війна, розпочата Росією – росіяни звинувачують Україну у «вторгненні» (на Донбас – ред.), Україна названа «фашистською державою». Я ж розумію нинішню війну як вторгнення в Україну якраз з російського боку, агресивний загарбник увів свої сили до вас без офіційного оголошення війни.

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