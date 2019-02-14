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Западное здесь, в отличие от традиций «русского мира», не жалуют – но все же, день влюбленных молодежь в неподконтрольном городе не забывает. Как его проводят в городе, отрезанном от большой земли – пишет блогер из Донецка для Радио Донбасс.Реалии.

Валентинка, роза и косметический набор – традиционный подарочный «комплект». И девушки на улицах с шарами в виде сердец. Все это есть и в оккупированном городе. Уже за неделю до 14 февраля в Донецке продавали валентинки. Стоят они от 10 рублей (4 гривны) и выше.

Вот парень лет 25, уже с цветами... выбирает валентинку и с довольным лицом ускоряет шаг. Наверняка, его девушка обрадуется такому вниманию. В парке возле центральной площади сидит молодая пара – в руках у девушки роза. А парень фотографирует свою возлюбленную – та позирует и улыбается.

А вот возле театра женщина идет с коляской. В руках у нее – яркий букет цветов (вероятно, позаботился любимый супруг?). По бульвару Пушкина прогуливаются старшеклассники, громко общаются, улыбаются. Неоднократно останавливаются и целуются у всех на виду.

Из мероприятий в этот день в Донецкой филармонии звучат «Громкие хиты о большой любви» российской эстрады – и репертуар Майкла Джексона и Уитни Хьюстон. Билеты от 40 до 120 руб (17 грн – 50 грн). В ботаническом саду для пар проводят романтические экскурсии в оранжереях, квесты, фотозоны, а также можно купить живые цветы. Цена входа символическая – 50 руб с человека (около 21 грн).

​В ТЦ Green Plaza ко Дню Валентина развернули выставку хэнд-мэйд – сладости, косметика и мыло, аксессуары и украшения, одежда, декор и игрушки. Надо сказать, что эта тематическая экспозиция стала не такой масштабной, как раньше. Да и покупателей было единицы – дорого. Например, маленький пряник в виде сердца с предсказанием стоит 30 руб (12,5 грн). Те, что побольше – 50 и 90 руб.

В ТРЦ «Донецк-сити» подготовили целую праздничную программу: дартс-лотерея с призами, быстрые свидания... Также организовали романтические свидания на катке, где можно было прямо на льду признаться в своих чувствах.

А в ночной клуб «Чикаго» приезжал российский стендап-комик Игорь Тарлецкий. На его выступление можно было попасть за 400 руб (170 грн). В некогда популярном ночном клубе «Лица» и других известных донецких ресторанах для влюбленных дончан также провели тематические вечера.

И все же – хорошо расслабиться по-прежнему не дает комендантский час, который начинается с 23:00.

Молодежи в Донецке хватает, и ей хочется гулять – насыщенно и интересно. Но надолго не разгуляешься.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)