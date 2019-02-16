«Азов» співпрацює з американськими екстремістами для просування власного міжнародного порядку денного – Bellingcat

В публікації міжнародної розслідувальної групи Bellingcat говориться, що нові дані, які відносяться до періоду, починаючи з 2015 року, свідчать, що представники «Азову», яких журналісти-розслідувачі називають «білими націоналістами», систематично співпрацюють з американськими праворадикальними екстремістами для просування власного міжнародного порядку денного.

За даними видання Bellingcat, цей порядок денний був сформульований міжнародним секретарем політичного крила «Азову», Національного корпусу, як «світова консервативна революція», метою якої є «захист білої раси».

Як говориться в статті, ці нові дані є окремими від інформації, про яку недавно повідомляли, щодо зв’язків «Азову» та американської насильницької неонацистської організації Rise Above Movement.

Bellingcat встановив, що у січні 2016 року «Азов», через свій онлайновий подкаст, мав контакт з покійним Ендрю Онещуком, який був членом насильницької американської неонацистської організації Atomwaffen Division.

В подкасті «Азова» читаємо у статті, Онещук обговорював питання, з якими стикають американці, які хотіли б приєднатися до «Азова», а також висловив зацікавленість у вивченні методів залучення молоді до націоналізму в Америці, і що його заохочували приєднатися до «Азова».

Окрім цього, пишуть журналісти Bellingcat, восени минулого року політичне крило «Азова» – Національний корпус – підтримав зусилля Йоахіма Фурхольма, громадянина Норвегії, який характеризує себе як «націонал-соціалістичного революціонера», щодо залучення американських націоналістів для участі у війні проти російської агресії на Донбасі.

«Ці зусилля конкретно передбачали участь у війні України проти російської агресії як можливість для американських правих набути бойовий та інший практичний досвід, який буде використаний пізніше у Сполучених Штатах після повернення додому», – говориться в статті.

Журналісти додають, що Фурхольм також виступав на політичному мітингу, що його організував Національний корпус перед будівлею українського парламенту у вересні 2018 року.

Дані, що їх вдалося роздобути Bellingcat, вказують на недавні контакти між Національним корпусом та імовірними колишніми американськими військовослужбовцями, які нині перебувають в Україні.

В одному такому випадку, імовірний ветеран Збройних сил США на ім’я «Алекс» з’явився у подкасті «американських білих націоналістів і говорив про легкість, з якою можна потрапити на війну в Україні», говориться в статті.

Також імовірний колишній американський військовий моряк «Шон Ірвуд» нині перебуває в лавах Збройних сил України і утримує тісні контакти з Національним корпусом і заявив про свій намір приєднатися до «Азову» через інтернет і його пов’язували зі вже згаданим Йоахімом Фурхольмом ще до приїзду американця в Україну на початку минулого року.

В статті також говориться, що міжнародний секретар Національного корпусу, відповідальний за міжнародну стратегію, сказав журналістам Bellingcat, що його рух шукав «усіх потенційних симпатиків» та «потенційних лобістів» у США, сподіваючись«налагодити контакти з американськими військовими».

В статті також зазначається, що пролунали заяви з боку чільного представника правоохоронних органів в Україні, колишнього бійця «Азову» та заступника голови Київської обласної поліції Сергія Бондаренка, які вказують, що введення батальйону «Азов» до Національної гвардії України «не вплинули на крайню праву ідеологію, яку виказували колишні члени», – а натомість дозволило «Азову» набути сучасну зброю і збудувати власну політичну партію.

В 2015 року Бондаренко визнав, що був давнім крайнім правим активістом і висловив сподівання що «всі члени «Азову» мають сталі ідеологічні погляди, які не зміняться».

Він також назвав нинішнього заступника міністра внутрішніх справ України і ветерана «Азову» Вадима Трояна як приклад представника українських правоохоронних органів, який лояльний «Азову», зазначають журналісти Bellingcat.