(Друкуємо мовою оригіналу)

Около 300 000 деклараций подписали врачи пяти центров первичной медико-санитарной помощи Мариуполя с жителями города. 62% населения определились с выбором семейного врача, а Мариуполь вошёл в первую двадцатку городов Украины, получивших максимальное финансирование в соответствии с договорами, заключёнными лечебными учреждениями первичного звена с Национальной службой здоровья Украины в рамках медицинской реформы.

Более 50 миллионов гривен от Национальной службы здоровья Украины «пришло» вслед за пациентами, подписавшими декларации с семейными врачами, в больницы Мариуполя. Это позволило не только повысить заработную плату семейных врачей и узких специалистов, но и приобрести необходимое оборудование и медикаменты. Мариуполь вошёл в двадцатку городов страны с наибольшим финансированием, сообщает департамент здравоохранения Мариупольского городского совета. Для жителей города работает программа «Доступні ліки», есть возможность сделать бесплатную диагностику и анализы, записаться на приём к врачу через электронный кабинет. В апреле полностью избавятся от бумажных рецептов и сформируют электронную медицинскую карту.

К пяти центрам первичной медико-санитарной помощи населению добавились две частных клиники, заключившие договоры с Национальной службой здоровья, создав, по мнению специалистов, здоровую конкуренцию муниципальным больницам, а для жителей – возможность выбора.

Я заключила декларацию в частной клинике, потому что доверяю её специалистам больше, чем врачам в государственной больнице

Жительница Мариуполя Светлана Рудникова поступила именно так: частная клиника ближе к ее дому и удобнее по доступу к узким специалистам.

«Я заключила декларацию в частной клинике, потому что доверяю её специалистам больше, чем врачам в государственной больнице. Это во-первых. Во-вторых, нет проблем с очередями, заплатил за приём или анализы и получил услугу. Не факт, что в государственной больнице мне всё обойдется дешевле, что бы там ни говорили. Врачи из частной клиники могут и на дом прийти, и больничный выписать. В общем, мне дорого время, сидеть под кабинетами не совсем удобно, вот потому и выбрала такой вариант», – сказала Светлана.

В любом реформировании найдутся как сторонники, так противники, надо просто привыкнуть к переменам, говорят медики.

Еще полгода – и всё наладится. Это просто переходный период

«Сейчас ажиотаж вокруг реформы. Люди ожидают большого, многого, об этом говорят. Сейчас немного сложней, это правда. Ну, например, у меня на участке было 2500 человек, это большое количество. Сейчас у меня прикрепленных 2030 человек, но мне тяжелей. Потому что 2500 – это были разные люди, а сейчас прикрепляются те, кто болеют. Нагрузка больше. Но я такой оптимист, я надеюсь, что все это даст результат. Еще полгода – и всё наладится. Это просто переходный период. И мы привыкаем, и люди привыкают к новой схеме», – говорит заведующая амбулаторией № 5, семейный врач Лилия Бляшинская.

В Мариуполе не хватает врачей первичного звена. Выпускники медицинских вузов неохотно идут на работу в поликлиники, а молодые специалисты очень нужны.

Около 60% врачей у нас пенсионного возраста. Недостаточный интерес к первичной медицине, недостаточная укомплектованность

«Около 60% врачей у нас пенсионного возраста. Недостаточный интерес к первичной медицине, недостаточная укомплектованность. В наших центрах проходят интернатуру около 20 специалистов, мы надеемся, что они вольются в наш коллектив. Мы ещё заявку подали на молодых специалистов. У нас есть специалисты, которые получают 20–21 тысячу гривен. Такие вот зарплаты у врачей первичного центра», – говорит начальник департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Светлана Макарова.

Мариуполь вместе с Национальной службой здоровья Украины тоже включился в реформу.

2019 год провозглашён годом первичной медицины

«2019 год провозглашён годом первичной медицины. Выделено около 30 миллионов для обеспечения оборудованием первичных центров. Включено создание комфортабельных условий для пациентов и персонала учреждений – ремонты, оснащение амбулаторий. Город начал с неотложной помощи, создания кардиохирургии, в этом году создаются отделения экстренной помощи в многопрофильных больницах, проводится реконструкция центра матери и ребёнка, вошёл в реконструкцию и городской родильный дом. Все реконструкции проводятся за счёт городского бюджета», – сообщила Светлана Макарова.

Люди пожилого возраста и родители маленьких детей оказались самыми активными и подписали декларации в начале реформы. А вот работоспособное население от 18 до 40 лет не так активно, говорят специалисты. И напоминают, что им следует определиться с выбором врача, так как с июля 2019 года будет прекращено финансирование тех, кто не подписал декларации. 240 гривен в год, которую выделяет НСЗУ для «красного реестра», сюда входит население, не подписавшее декларации, уже сократилось до 120 гривен. Через полгода выплаты прекратятся полностью, и тогда из доступного останется только неотложная помощь или частная клиника с дополнительными расходами уже из собственного кармана.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)