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24 Лютий 2019, Київ 15:48
Новини | Події

Українець Радівілов переміг на етапі Кубка світу з гімнастики в Мельбурні в опорному стрибку

Український гімнаст Ігор Радівілов під час виконання стрибка. Мельбурн (Австралія), 24 лютого 2019 року

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Український гімнаст Ігор Радівілов виграв «золото» етапу Кубка світу в австралійському Мельбурні. Українець показав найкращий результат в опорному стрибку, набравши 14,949 бала. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

На другому місці Лорі Фраска з Франції, записавши в свій актив 14,900 пунктів. Бронзу змагань здобув британець Домінік Каннінгем, який показав результат 14,749 бала.

Мельбурн (Австралія), 24 лютого 2019 року
Мельбурн (Австралія), 24 лютого 2019 року

У листопаді минулого року Радівілов також здобув «золото» Кубка світу в опорному стрибку – на турнірі в Німеччині. Раніше українець заявив, що зробить все можливе, щоб потрапити на Олімпійські ігри в Токіо-2020.

Український гімнаст Ігор Радівілов під час виконання стрибка. Мельбурн (Австралія), 24 лютого 2019 року
Український гімнаст Ігор Радівілов під час виконання стрибка. Мельбурн (Австралія), 24 лютого 2019 року

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