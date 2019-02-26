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Они наконец-то смогут скупиться на прошлогоднюю зарплату. Перед шахтерами объединения «Лисичанскуголь», которые в конце прошлого года в течение месяца проводили подземный страйк, погасили задолженность по зарплате за 2018 год. На предприятие поступило порядка 80 миллионов гривен. Деньги выплатили и тем, кто работает под землей, и тем, кто на поверхности, говорят горняки. Однако перед работниками еще остается задолженность за 2017 год. По ней пока ясности нет.

Деньги на объединение «Лисичанскуголь» поступили, написал в Facebook представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Павел Лисянский. Говорит, что ранее работники шахт просили омбудсмена повлиять на ситуацию. По его словам, долги по заработной плате выплачены не только горнякам, но и также работникам непромышленной группы – медикам, бухгалтерам и тем, кто работает в соцсфере.

​За 2018 рассчитались полностью, но за 2017 еще есть долг – работник шахты

Деньги работники шахт объединения «Лисичанскуголь» действительно получили. Часть пришла в пятницу, еще часть в понедельник, говорит начальник смены по охране труда шахты имени Капустина Виктор Плутенко. По его словам, полностью погасили долг по зарплате за 2018 год – ее получили все. Но перед некоторыми работниками еще остается долг за предыдущие годы.

Люди получали деньги вчера и в пятницу

«Деньги поступили. Люди получали деньги вчера и в пятницу. Так чтоне обманывают. Ну еще есть (долги – ред.). Смотря у кого как. У меня, например, еще осталось за 2017 год. Немного, но осталось. А 2018 год погасили полностью», – рассказал Виктор Плутенко.

На объединение «Лисичанскуголь» поступило порядка 80 миллионов гривен из госбюджета, говорит технический директор предприятия Вячеслав Теросипов. За счет этого перед работниками погасили долги по зарплате за октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года, а также январь 2019-го. Действительно, еще остается задолженность за 2017 год. Но называть сумму Вячеслав Теросипов не стал.

«Не могу сказать. Это когда все посмотрим. Сейчас не могу сказать. Не хочу врать», – сказал он.

В октябре-ноябре прошлого года общая задолженность перед работниками объединения составляла больше 100 миллионов гривен. Тогда практически в течение месяца шахты «Лисичанскугля» «стояли». Сотрудники трижды перекрывали одну из дорог в Лисичанске с требованием погасить задолженность. А горняки шахты имени Капустина про страйковали под землей в общей сложности 32 дня.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)