Штучний голод був імперським замахом на Україну (огляд преси)

Газета «Голос України» знайомить читачів із книжкою доктора філософських наук Василя Кушерця «Україна: Голгофа XX століття», в якій автор не лише наводить нові свідчення вбивства українських селян штучним голодом, а й звинувачує в організації Голодомору Російську імперію. «Розуміння природи Голодомору, під час якого у 1932–1933 роках померли від 7 до 10 мільйонів українців, можливе лише через розуміння суті імперської держави на засадах великоруського шовінізму, що базується на давній експансіоністській традиції, яка розчиняє народи й конфесії навколо нагнітання своєї величі», – зазначає Кушерець. Аналізуючи причини Голодомору, автор зауважує, що багато дослідників називають головним винуватцем тоталітарний режим Сталіна. Інші списують вину Москви на місцевих виконавців, при цьому замовчують масштаби голоду та їхню антиукраїнську спрямованість, у тому числі і на Кубані. Василь Кушерець називає штучний голод, тричі організований в УРСР, політико-імперським замахом на Україну. І дві суспільні верстви, що живили український національно-визвольний рух – українське селянство й українська інтелігенція, мали стати і стали жертвами геноциду.

Щоб позбутися олігархічно-корумпованих систем, потрібно обирати реальні механізми власного державотворення, наголошує в газеті «День» доктор економічних наук Олександр Ковалів. У статті «Нові курси…» – старі схеми…» автор пише, що в основі функціонування комфортної життєдіяльності громадянина лежать природні чинники (земля та її природні ресурси, сонячна, вітрова та інші енергії...), що є основним національним багатством. Проте в умовах кланової монополії на природні ресурси, корумпованості, політиканства й брехні –громадяни України не стали реальними власниками свого основного національного багатства і не мають реального зиску від нього. Економіст інформує, що реальна вартість природного капіталу як основного національного багатства України сягає 320-380 трильйонів доларів США. Із них доступних багатств – тільки четверта частина (90 трильйонів доларів), з яких на кожного громадянина припадає близько 2 мільйонів доларів. На цій основі прогнозується задіяти в ринкову економіку держави лише десяту частину з доступних природно-ресурсних багатства, що в грошовому еквіваленті сумарно становитиме – майже 9 трильйонів доларів США. Водночас має діяти національний регуляторний принцип, за яким сплачується рентна плата чи земельний податок всіма, хто користується такими природними об’єктами. Адже вони торгують не лише високоліквідним зерном як сировиною й кругляком як дровами – за валюту, знищуючи природну родючість ґрунтів та природні деревостани, руйнуючи цілісні агроландшафти та екосистеми, а й – підривають економічні основи державності через привласнення капіталу нації... Саме тому, як стверджує дописувач, більшість кандидатів, особливо в народні депутати, намагаються – з усіх сил «прийти» до влади, щоб зберегти «старі схеми». При цьому, – «ні пари – з вуст...» про необхідність встановлення чесної і повноцінної сплати земельної ренти за природне багатство.

Інформація про наявність у штаті Європарламенту осіб, які тісно пов’язані з Кремлем, виявилася новиною для більшості євродепутатів, констатує газета «Україна молода». Йдеться про 21-річну Єлизавету Пєскову, старшу доньку Дмитра Пєскова, прес-секретаря Володимира Путіна, яка є практиканткою в Європарламенті та має доступ до всіх тамтешніх приміщень, до внутрішньої закритої мережі інтернету та до конфіденційних документів і зустрічей Європарламенту. Статус стажистки надає їй можливість доступу до всіх баз даних Європарламенту. Хоча батько Єлизавети незмінно виступає з випадами проти «гнилого Заходу» та переконує росіян у його згубності та збоченості, та чомусь його донька мешкає у Франції останні дев’ять років. Як мешкає на Заході й більшість дітей представників антизахідної (на словах і в заявах) російської еліти.